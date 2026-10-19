Primăria închiriază echipament pentru repornirea CET-ului!

* obiectivul anunțat de Primărie este ca întregul CET să fie pus sub tensiune până la sfârșitul zilei de marți, 20 octombrie

Situația de la CET Iași, după incidentul de sâmbătă, rămâne complicată. Primarul Mihai Chirica a anunțat că verificările effectuate în această dimineață împreună cu Delgaz Grid au identificat probleme la două dintre transformatoarele instalației. Autoritățile încearcă acum să găsească o soluție pentru repunerea în funcțiune a întregului sistem.

Potrivit edilului, transformatorul 1 este complet defect și nu mai poate fi utilizat, în timp ce transformatorul 2 a funcționat corespunzător și poate fi folosit în continuare.

Nici transformatorul 5, prevăzut ca soluție de rezervă, nu poate fi pus în funcțiune în acest moment. Acesta are o defecțiune pe care primarul a descris-o drept minoră, însă remedierea ar presupune demontarea completă a echipamentului, o operațiune care ar necesita timp.

Pentru a evita prelungirea intervenției, municipalitatea a identificat un transformator care urmează să fie închiriat. Transportul acestuia către CET ar trebui să înceapă în cursul zilei de luni, 19 octombrie.

Planul tehnic presupune ocolirea zonei afectate de explozia inițială din interiorul centralei, prin realizarea unei instalații alternative. Obiectivul anunțat de Primărie este ca întregul CET să fie pus sub tensiune până la sfârșitul zilei de marți, 20 octombrie. „Astăzi încercarea noastră este ca până la sfârșitul zilei de mâine să punem sub tensiune întreg CET-ul”, a transmis Mihai Chirica.

Termenul anunțat reprezintă însă un obiectiv al intervenției, nu confirmarea că instalația va fi repornită integral sau că furnizarea agentului termic va reveni imediat la normal. Evoluția situației depinde de transportul transformatorului închiriat, realizarea conexiunilor alternative și verificările tehnice necesare. Carmen DEACONU