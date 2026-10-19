Drept la replica vanatoare Directia Silvica Iasi

În vederea unei corecte informări a opiniei publice, Direcția Silvică Iași arată că sunt nereale şi dovedesc rea-credinţă afirmațiile ministrului Mediului Apelor și Pădurilor într-un articol apărut în data de 15.10.2026 pagina de facebook a doamnei Diana Buzoianu, cu privire că ,, Am semnat raportul corpului de control cu privire la acțiunile de vânătoare din ianuarie 2026, organizate la Direcția Silvică Iași din cadrul Romsilva”, facem următoarele precizări:

1. Cu privire la participarea personalului silvic de la alte direcții silvice și a persoanelor din afara RNP–Romsilva, precum și la plata tarifelor de vânătoare

- Cu ocazia controlului evectuat de corpul de control al ministrului nu au fost constatate sau nu s-a adus la cunoștință că sunt nereguli, încălcări ale legislației/normelor tehnice/ordinilor primite în ceea ce privește organizarea acțiunilor de vânătoare și a gestionării fondurilor de vânătoare administrate de Direcția Silvică Iași;

- Conform Deciziei Nr.239/04.09.2025, a Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, data în conformitate cu Capitolul IV- Exercitarea vânătorii, art.40, punctul (1) din Legea nr.407/2007 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, a fost aprobată ,, Lista tarifelor minimale pentru acțiunile de vânătoare organizate și desfășurate pe fondurile cinegetice și în complexurile de vânătoare gestionate, respective deținute de R.N.P.- Romsilva”, - Pentru acțiunile de vânătoare care se desfășoară pe fondurile cinegetice gestionate de R.N.P.Romsilva prin unitățile silvice din teritoriu ți în complexele de vânătoare pentru recoltarea exemplarelor de vânat prevăzute în cotele de recoltă aprobate, personalul silvic angajat al R.N.P.Romsilva, implicat în organizarea, desfășurarea, participarea sau conducerea acestor acțiuni de vânătoare, se află în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor de serviciu și, prin urmare, nu trebuie să plătească tarife pentru organizarea acțiunilor și pentru recoltarea vânatului .

- Cu prilejul desfășurării unor acțiuni de vânătoare colective, la mistreți, iepure, fazan precum și la răpitoare cu păr și pene, organizate de către unitățile silvice cu personalul propriu angajat, pentru reducerea numerică a populației unor specii ( limitarea propagarii pestei porcine africane..PPA la mistreți și a rabie la vulpe/șacali) pot participa sub formă de invitați și alți vânători din afara sistemului Romsilva, fără plata tarifelor de organizare și de împușcare, cu aprobarea Directorului regiei/ Directorul Direcției Silvice.

2. Cu privire la raportul Corpului de control și la presupusele prejudicii

La data prezentei, Direcția Silvică Iași nu a intrat în posesia raportului Corpului de control al ministrului Mediului la care se face referire în articol și, în consecință, nu cunoaștem conținutul integral al constatărilor, al eventualelor măsuri dispuse sau al fundamentării unor posibile prejudicii.

În aceste condiții, Direcția Silvică Iași nu poate confirma existența unor prejudicii și nici nu poate formula un punct de vedere documentat asupra unor constatări pe care nu le-a putut analiza.

Subliniem că orice eventuală concluzie privind existența unui prejudiciu trebuie să se întemeieze pe documente, calcule și constatări concrete, analizate în raport cu reglementările aplicabile și cu împrejurările efective în care s-au desfășurat activitățile verificate.

Considerăm că prezentarea publică a unor asemenea aspecte trebuie să distingă în mod clar între constatările efectiv documentate, eventualele suspiciuni și concluziile care nu au fost încă aduse la cunoștința instituției vizate.

3. Cu privire la desfășurarea acțiunilor de vânătoare în timpul programului de lucru

Organizarea și desfășurarea acțiunilor de vânătoare fac parte din atribuțiile de serviciu specifice activității silvice, în condițiile cadrului legal și ale reglementărilor interne aplicabile.

În consecință, desfășurarea unor asemenea activități în timpul programului de lucru nu poate fi interpretată, prin ea însăși, ca o abatere sau ca o utilizare nejustificată a timpului de lucru. Natura activității, responsabilitățile personalului silvic și modul concret de organizare trebuie analizate în raport cu atribuțiile de serviciu și cu documentele care au stat la baza organizării acțiunilor respective.

Apreciem că este necesară o delimitare clară între îndeplinirea atribuțiilor profesionale specifice și eventualele nereguli concrete, dacă acestea sunt constatate și demonstrate în mod obiectiv.

În concluzie, solicităm ca informațiile referitoare la activitatea Direcției Silvice Iași să fie prezentate cu respectarea principiilor de exactitate, echilibru și corectă informare a publicului, prin luarea în considerare a documentelor administrative aplicabile și a punctului de vedere al instituției vizate.

Totodată, solicităm publicarea prezentului drept la replică, în condițiile legii, pentru ca publicul să poată cunoaște și poziția Direcției Silvice Iași cu privire la aspectele prezentate în materialul de presă.

Prezenta poziție este formulată în scopul clarificării situației și al unei informări corecte a opiniei publice, fără a prejudeca eventualele concluzii care vor putea fi formulate după analizarea documentelor relevante.