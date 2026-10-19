Soarta Autostrăzii Unirii se va juca la rectificarea bugetară

* Cătălin Urtoi: „Nu este relevant ce scrie în programul de guvernare, ci cum vor aborda politicienii finanțarea!”. Moldova, în fața unui nou test decisiv

Autostrada Unirii A8 riscă să rămână prinsă între promisiuni politice, licitații întârziate și incertitudini privind finanțarea! Cătălin Urtoi, fost președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), avertizează că programul de guvernare al Guvernului Niculescu nu reprezintă o garanție pentru construirea autostrăzii care ar trebui să lege Moldova de Transilvania. Miza reală se va juca la rectificarea bugetară din 2026 și la stabilirea bugetului pentru anul 2027.

După ce a analizat cele 122 de pagini ale documentului, Urtoi susține că prevederile acestuia stabilesc, în principal, direcții generale, care pot fi modificate ulterior în funcție de interesele politice locale și regionale. În opinia sa, adevărata probă va fi modul în care parlamentarii și reprezentanții Guvernului vor asigura banii necesari pentru continuarea proiectului.

„Nu este relevant ce scrie acolo, ci cum vor aborda politicienii care ne reprezintă la București tema finanțării acestui proiect”, avertizează Cătălin Urtoi, care cere menținerea presiunii publice asupra decidenților.

A8 apare în programul de guvernare, dar banii sunt marea miză

Documentul guvernamental include angajamente care ar putea oferi o șansă proiectelor majore de infrastructură din Moldova. La capitolul Transporturi și Infrastructură este prevăzut obiectivul ca, până în 2028, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres să depășească 2.000 de kilometri, prin avansarea lucrărilor pe A1 Sibiu–Pitești, A0, A7 și A8.

Mai mult, programul menționează finanțarea infrastructurii cu utilizare duală din regiunea Moldovei, inclusiv coridoarele Pașcani–Siret și Târgu Mureș–Iași–Ungheni, prin instrumentul SAFE.

Pentru Urtoi, aceste prevederi reprezintă o oportunitate, dar nu elimină riscul blocajelor. Totul depinde de felul în care Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și companiile CNIR și CNAIR vor pune în aplicare deciziile bugetare.

Licitațiile din județul Iași și cele patru loturi montane, priorități pentru A8

Un punct esențial îl reprezintă finalizarea licitațiilor pentru sectorul A8 din județul Iași, asigurarea unor finanțări predictibile pentru proiectare și continuarea celor patru loturi aflate în execuție pe sectorul montan Târgu Mureș - Târgu Neamț, până în zona Moțca.

În paralel, fostul șef din CNIR avertizează că autoritățile trebuie monitorizate atent pentru ca România să nu piardă finanțări europene destinate autostrăzilor A7 și A8.

Printre sursele de finanțare invocate se numără Programul Transport 2021–2027, Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), SAFE și viitorul cadru financiar european pentru perioada 2028–2034.

„Suntem cu ochii pe ei!”

Cătălin Urtoi insistă că presiunea societății civile trebuie să continue, iar organizațiile care urmăresc proiectele de infrastructură trebuie să verifice permanent acțiunile ministerelor și ale companiilor responsabile.

Asociația civică ieșeană Hai Că Se Poate este pregătită să urmărească modul în care autoritățile își respectă angajamentele, transmite acesta.

Ținta susținută de Urtoi este ca proiectele majore ale Moldovei, în special A7 și A8, să fie finalizate în intervalul 2030–2032, cu ajutorul fondurilor europene.

Pentru Moldova, însă, promisiunile din programul de guvernare nu sunt suficiente. Urmează testul decisiv: finanțări asigurate, licitații duse la capăt și lucrări care înaintează pe teren. Fără aceste rezultate concrete, autostrada care ar trebui să schimbe radical legăturile regiunii cu restul țării riscă să rămână încă o miză a declarațiilor politice.

Daniel BACIU