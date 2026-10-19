Festivalul de Film de la Cannes ajunge la Iași. Șapte filme de top

* Cinema Ateneu găzduiește cea de-a zecea ediție Les Films de Cannes à Iași * șapte producții internaționale, regizori premiați și actori celebri se întâlnesc pe marele ecran, într-un weekend dedicat cinematografiei de autor

Filme recompensate la Cannes, povești despre război, iubire, familie și conflictele societății contemporane ajung la Iași, într-un eveniment așteptat de cinefili. Festivalul Les Films de Cannes à Iași revine cu șapte proiecții, iar biletele au fost puse deja în vânzare.

Trei zile de cinema internațional la Iași

Între 6 și 8 noiembrie 2026, Cinema Ateneu găzduiește ediția aniversară, a zecea, a festivalului Les Films de Cannes à Iași, eveniment care aduce în fața publicului producții prezentate și premiate în circuitul marilor festivaluri internaționale.

Programul cuprinde șapte filme, semnate de regizori cunoscuți precum Asghar Farhadi, Paweł Pawlikowski, Lukas Dhont sau Andrey Zvyagintsev. Pe ecran vor apărea actori precum Javier Bardem, Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Sandra Hüller și Virginie Efira.

Selecția propune o călătorie cinematografică prin epoci și teritorii diferite, de la Spania marcată de moștenirea lui Federico García Lorca până la Germania de după război și Rusia contemporană.

De la Federico García Lorca la poveștile tulburătoare ale războiului

Festivalul debutează vineri, 6 noiembrie, la ora 18:30, cu „La Bola Negra”, filmul realizat de Javier Calvo și Javier Ambrossi. Premiat pentru regie la Cannes și recompensat cu Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, lungmetrajul urmărește destinele a trei bărbați din generații diferite. Inspirată de opera lui Federico García Lorca, povestea explorează iubirea, identitatea și urmele pe care trecutul le lasă asupra prezentului.

Sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 15:00, publicul îl va descoperi pe Asghar Farhadi prin „Parallel Tales”. Filmul urmărește o scriitoare celebră, interpretată în cadrul unei distribuții care îi reunește pe Isabelle Huppert, Virginie Efira, Vincent Cassel, Pierre Niney și Adam Bessa. Realitatea și ficțiunea ajung să se confunde într-o poveste despre curiozitate, obsesie și relațiile umane.

De la ora 18:00, „Coward”, regizat de Lukas Dhont, aduce pe ecran experiența unor soldați care încearcă să supraviețuiască psihologic ororilor războiului. Doi dintre ei montează o piesă de teatru în spatele liniilor inamice, pentru a le reda camarazilor câteva clipe de normalitate.

Seara se încheie, de la ora 20:30, cu „La Gradiva”, debutul în lungmetraj al regizoarei Marine Atlan. Acțiunea urmărește un grup de adolescenți francezi aflați într-o excursie la Pompei, unde întâlnirea cu ruinele antice devine prilejul unor descoperiri personale. Filmul a obținut Marele Premiu al secțiunii Semaine de la Critique.

Javier Bardem și Sandra Hüller, pe ecranul de la Cinema Ateneu

Ultima zi, duminică, 8 noiembrie, aduce alte trei producții.

De la ora 15:00, „El ser querido”, în regia lui Rodrigo Sorogoyen, îl prezintă pe Javier Bardem în rolul unui cineast celebru care își reîntâlnește fiica după mai bine de zece ani. Întâlnirea scoate la suprafață resentimente, traume și conflicte familiale rămase nerezolvate.

La ora 18:00, „Fatherland”, realizat de Paweł Pawlikowski și distins cu premiul pentru regie la Cannes, propune o călătorie prin Germania devastată de război. Filmul urmărește relația dintre scriitorul Thomas Mann și fiica sa, Erika, interpretată de Sandra Hüller.

Festivalul se încheie la ora 20:30 cu „Minotaur”, al regizorului Andrey Zvyagintsev, recompensat cu Grand Prix la Cannes. Producția explorează destrămarea vieții unui om de afaceri rus, pe fundalul războiului din Ucraina, al corupției și al tensiunilor din societatea contemporană.

Les Films de Cannes face parte dintr-un proiect cinematografic inițiat în 2010 de regizorul Cristian Mungiu, cu sprijinul lui Thierry Frémaux, delegatul general al Festivalului de la Cannes. Evenimentul este organizat de Asociația Cinemascop și Voodoo Films, având la Iași drept parteneri locali Ateneul Național, Primăria Municipiului Iași, Cinema Ateneu și Asociația ARTIS.

Ediția aniversară oferă publicului ieșean ocazia de a descoperi, într-un singur weekend, șapte perspective cinematografice asupra lumii, de la povești intime și drame familiale până la marile frământări politice și sociale ale ultimului secol.

Maura ANGHEL