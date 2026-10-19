Vremea face prăpăd în județul Iași! Rafale de până la 80 km/h și ploi torențiale în mai multe localități

Dimineață cu vreme extremă în județul Iași! Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, 19 octombrie, avertizări nowcasting pentru mai multe localități, unde vântul puternic și ploile abundente pot crea probleme. În unele zone, rafalele pot ajunge la 80 km/h, iar cantitățile de apă continuă să crească după precipitațiile din ultimele ore.

Până la ora 10:00, avertizarea de Cod Portocaliu vizează localitățile Hârlău, Deleni, Cotnari, Scobinți, Ceplenița, Todirești și Balș. Aici sunt prognozate intensificări puternice ale vântului, cu rafale de 70–80 km/h, care pot pune în pericol persoanele aflate în zone expuse.

Cod galben de ploi: apa se adună rapid

Probleme sunt anunțate și în sudul județului. Până la ora 11:00, localitățile Ciurea, Scânteia, Bârnova, Grajduri și Șcheia se află sub avertizare de Cod Galben de ploi. Sunt așteptate acumulări de 20–30 de litri pe metru pătrat, peste cantitățile similare căzute deja în ultimele ore.

Nici restul județului nu scapă de vremea agitată. Iașul se află sub o avertizare generală de Cod Galben pentru intensificări ale vântului, valabilă până luni seară, la ora 21:00.

Autoritățile recomandă prudență! Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările în zone expuse și să nu se adăpostească lângă copaci, stâlpi sau panouri publicitare, care pot deveni periculoase în condiții de vânt puternic.

Instituția Prefectului – Județul Iași anunță că monitorizează permanent evoluția fenomenelor meteorologice și recomandă populației să urmărească informările oficiale.

Vremea rămâne, așadar, un motiv de îngrijorare în județ, iar prudența este esențială în orele următoare. Carmen DEACONU