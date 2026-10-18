Continuă pelerinajul la Cuvioasa Parascheva

Chiar dacă pelerinajul de Sărbătoarea Sfintei Parascheva oficial s-a încheiat joi, 15 octombrie, aproximativ 1.600 de pelerini era duminică la rând şi aşteptau să se închine la moaştele Cuvioasei.

De joi seara racla cu sfintele moaşte este aşezată într-un baldachin special amenajat în Catedrala Mitropolitană. „Fiecare om vine la Sfânta Parascheva cu ceva ce nu se vede: o durere pe care nu o poate spune, o teamă, o mulţumire sau o ultimă speranţă. În genunchii plecaţi, în lacrimile şi rugăciunile lor se adună toate poveştile pe care numai Dumnezeu le ştie. Poate că tocmai aici stă puterea acestor pelerini: nimeni nu pleacă singur, ci cu nădejdea că a fost ascultat”, a spus preotul Lucian Apopei.

Jandarmii ieşeni sunt prezenţi în zona Catedralei Mitropolitane, unde îi sprijină pe credincioşi şi urmăresc ca aşteptarea la rând să se desfăşoare fără incidente. „Noi rămânem în mijlocul lor, pentru ca aşteptarea să se desfăşoare în siguranţă şi fără incidente. Îi rugăm pe cei aflaţi la rând să dea dovadă de răbdare, să respecte indicaţiile colegilor noştri şi să aibă grijă unii de ceilalţi”, spun cei de la Inspectoratul Judeţean al Jandarmeiei Iaşi. Laura RADU