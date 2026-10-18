* fosta fabrică Lactis din Iași nu reușește să își găsească un cumpărător, deși este scoasă la licitație de ani întregi * ultima procedură nu a atras niciun ofertant, iar lichidatorul încearcă din nou să vândă proprietatea de peste 16.000 de metri pătrați pentru 38,4 milioane de lei, fără TVA

Cândva un nume important în industria alimentară a Iașului, Lactis a ajuns o proprietate industrială pe care investitorii o ocolesc. Fosta fabrică de lapte de pe bulevardul Metalurgiei este scoasă din nou la vânzare, după ce ultima licitație s-a încheiat fără niciun ofertant. Prețul cerut rămâne de 38,4 milioane de lei, fără TVA, iar următoarea încercare de valorificare a activelor este programată pentru 3 noiembrie 2026.

O fabrică de milioane de euro, fără cumpărător

Anii trec, licitațiile se repetă, însă fosta fabrică Lactis continuă să rămână nevândută. Unul dintre numele cunoscute ale industriei lactatelor din Iași nu mai produce lapte, dar nici nu reușește să atragă un investitor dispus să preia proprietatea. Activele scoase la licitație se află pe un teren cu suprafața totală de 16.080,39 metri pătrați, pe bulevardul Metalurgiei nr. 8 din Iași. Patrimoniul include clădiri administrative, magazii, spălătorie, bazine, posturi de echipamente electrice și alte construcții care au deservit activitatea industrială.

Amplasamentul are o suprafață considerabilă pentru piața imobiliară ieșeană, însă dimensiunea proprietății nu s-a tradus, până acum, într-un interes concret din partea cumpărătorilor.

De la producția de lapte la un lung șir de licitații

Lactis a reprezentat, timp de decenii, unul dintre reperele industriei alimentare locale. Produsele sale au făcut parte din consumul cotidian al ieșenilor, iar fabrica a rămas în memoria orașului inclusiv pentru introducerea ambalării laptelui în pungi de plastic.

Declinul societății a transformat însă fosta unitate de producție într-un activ administrat în procedura falimentului. Dosarul societății figurează la Tribunalul Iași încă din 2007.

Încercările de vânzare s-au succedat fără rezultatul așteptat. În ianuarie 2026, proprietatea a fost oferită la licitație pentru aceeași sumă de 38,4 milioane de lei. În lipsa ofertanților, o nouă procedură a fost programată în martie, iar în septembrie s-a înregistrat un alt eșec.

Până la apariția unui cumpărător, fosta fabrică Lactis rămâne unul dintre exemplele de patrimoniu industrial ieșean pentru care procedurile repetate de valorificare nu au produs rezultatul dorit.

Dan DIMA