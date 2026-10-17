* șapte femei ucise în județul Iași, trei în Neamț și alte trei în Bacău, sunt cifrele prezentate de reprezentanții organizațiilor care luptă împotriva violenței asupra femeilor și care arată dimensiunea unei tragedii tot mai greu de ignorat * sâmbătă, 17 octombrie, în mai multe orașe din România a avut loc cea de-a douăsprezecea ediție a Marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor”, o manifestație prin care participanții cer autorităților măsuri concrete pentru prevenirea violenței și protejarea victimelor

Potrivit datelor prezentate de Alexandra Anastasiei, președinta Asociației „Femei de Piatra”, 17 dintre cele 31 de cazuri de feminicid semnalate la nivel național în 2026 provin din Regiunea de Nord-Est. Iașul înregistrează cele mai multe cazuri din această evidență, șapte, urmat de județele Neamț și Bacău, cu câte trei.

Moldova a ieșit în stradă împotriva violenței

La Piatra Neamț, manifestația este programată între orele 17:00 și 19:00, cu punct de întâlnire în zona Curții Domnești. Participanții vor parcurge străzile orașului și se vor opri în fața Teatrului Tineretului, unde va avea loc un moment comemorativ dedicat femeilor ucise în acest an.

„La Curtea Domnească, începând cu ora 17, pentru două ore, vrem să ne arătăm solidaritatea față de toate femeile și fetele care trăiesc zi de zi cu frica violenței. Dar vrem să tragem și un semnal de alarmă, pentru că ne dorim servicii publice funcționale, ceea ce în momentul de față nu prea se întâmplă. Vom avea un traseu cu plecare din Parcul Tineretului spre Bulevardul Mihai Eminescu, Bulevardul Decebal, ne întoarcem pe Republicii până în fața Teatrului Tineretului, acolo ne vom opri și vom avea și un moment de memorial pentru toate femeile și fetele care au fost ucise în acest an, sunt 31 la număr până acum. Din aceste 31 de cazuri de feminicid, în regiunea de nord-est sunt 17 cazuri, Iașul fiind pe primul loc cu 7, după care urmează Neamț și Bacău cu 3 fiecare”, a explicat Alexandra Anastasiei, inițiatoarea demersului.

Protecția victimelor, în centrul revendicărilor

Dincolo de cifre, organizatorii atrag atenția asupra femeilor care continuă să trăiască sub amenințarea agresiunilor, asupra copiilor care asistă la violență în familie și asupra dificultăților întâmpinate de victime atunci când solicită ajutor. Manifestația urmărește să aducă în atenția autorităților necesitatea unor servicii publice funcționale, a intervențiilor rapide și a unor mecanisme eficiente de prevenire a violenței domestice. Mesajul transmis de organizatori este că siguranța femeilor nu poate rămâne exclusiv o responsabilitate individuală, ci trebuie garantată prin instituții capabile să intervină înainte ca amenințările să se transforme în tragedii. În județul Bacău, manifestație a fost programată în comuna Valea Seacă, la Centrul Comunitar.

Mobilizarea națională cuprinde București, Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Arad, Baia Mare, Târgu Mureș, Mizil, Piatra Neamț și Valea Seacă.

Clara DIMA