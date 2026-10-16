Primele benzinării de pe A7 au fost concesionate, iar carburanții ar putea apărea în containere provizorii

Șoferii care circulă pe Autostrada Moldovei A7 ar putea avea acces la carburanți înainte ca benzinăriile definitive să fie gata. Contractul pentru concesionarea primelor două spații de servicii a fost semnat, iar operatorul MOL România și-a exprimat disponibilitatea de a instala containere provizorii pentru alimentare, până la finalizarea amenajărilor.

CNAIR a făcut anunțul după disuțiile cu directorul general al MOL România, care a transmis că operatorul este dispus să găsească o soluție temporară pentru șoferii care tranzitează autostrada. Dacă propunerea va fi pusă în practică, conducătorii auto ar putea beneficia de alimentare cu carburant înainte de finalizarea tuturor facilităților permanente.

Cele două spații de servicii sunt amplasate la kilometrul 91, în zona localității Valea Râmnicului, și au fost concesionate companiei MOL România Petroleum Products SRL.

Parcări, toalete, dușuri și stații pentru mașini electrice

Fiecare dintre cele două spații de servicii este prevăzut cu o infrastructură menită să răspundă nevoilor șoferilor de autoturisme, transportatorilor și călătorilor care au nevoie de o pauză pe traseu.

Planul de amenajare include 94 de locuri de parcare pentru autoturisme, 33 pentru autocamioane, șase pentru autocare și alte șase destinate persoanelor cu dizabilități.

În plus, vor fi amenajate toalete publice, dușuri, stații de distribuție a carburanților, spații comerciale și un snack bar. Proiectul prevede și stații pentru reîncărcarea vehiculelor electrice, un element important în contextul dezvoltării transportului electric.

21 de luni pentru amenajări, concesiune pe 20 de ani

Contractul de concesiune are o durată de 20 de ani, iar MOL România are la dispoziție 21 de luni pentru realizarea tuturor dotărilor obligatorii.

Până atunci, soluția containerelor provizorii ar putea scurta așteptarea șoferilor, însă instalarea și punerea lor în funcțiune nu sunt încă prezentate ca fiind finalizate.

Miza este importantă pentru traficul de pe A7: existența unor puncte de alimentare și a unor spații adecvate pentru odihnă poate face călătoriile mai sigure și mai confortabile, în special pentru șoferii profesioniști care parcurg distanțe mari.

C onform proiectului tehnic pentru A7 Bacău – Pașcani, au fost stabilite două puncte strategice pentru carburanți. Una la Km 25+300 (zona localității Trifești), unde vor apărea spații de servicii mari pe ambele sensuri (stânga și dreapta), destinate benzinăriilor și restaurantelor. A doua, la km 52+300 (zona localității Mircești) - spații de servicii complete pe ambele sensuri de mers. Adițional, la km 65+300 sunt prevăzute parcări de scurtă durată, însă fără pompe de alimentare în faza inițială.

Din păcate, deocamdată nu există detalii despre licitații asupra acestor obiective. Daniel BACIU