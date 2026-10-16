* a ntreprenoarele din Iași au în față patru întâlniri dedicate dezvoltării afacerilor, finanțărilor europene și inovării * două echipe vor primi premii de câte 4.000 de euro

Iașul devine, la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie, un punct de întâlnire pentru femeile care conduc afaceri sau pregătesc proiecte antreprenoriale. Patru evenimente curatoriate de filiala Iași a Organizației Femeilor Antreprenor aduc în prim-plan accesul la finanțare, dezvoltarea ideilor, leadershipul și problemele concrete din interiorul companiilor. Miza este una practică: transformarea ideilor în afaceri viabile și consolidarea celor deja existente.

Două premii de câte 4.000 de euro pentru idei inovatoare

Primul eveniment, workshopul SHE BUILDS NEB, este programat luni, 26 octombrie, la sediul Digital Innovation Zone din Iași. Participantele selectate în cadrul programului vor lucra alături de mentori și experți pentru a-și dezvolta ideile, a identifica beneficiarii și a pregăti soluții cu potențial economic și social. Programul european Ignite NEB, implementat în România prin SHE BUILDS NEB, urmărește dezvoltarea inițiativelor inspirate de sustenabilitate, incluziune și inovare.

Momentul central va avea loc pe 29 octombrie, de la ora 9:30, în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Conferința „Obiectiv Europa 2034: România competitivă, IMM-uri reziliente, viitor european sustenabil” va reuni antreprenori, experți și reprezentanți ai mediului economic.

Pe agenda întâlnirii se află finanțările europene, competitivitatea IMM-urilor, inovarea, sustenabilitatea și reziliența afacerilor. Tot aici, echipele finaliste SHE BUILDS NEB își vor prezenta proiectele în fața juriului.

Cele două echipe câștigătoare vor primi fiecare câte 4.000 de euro, alături de acces la un program de incubare de opt luni și oportunitatea participării la conferința Slush din Helsinki.

She’s Next aduce antreprenoarele la aceeași masă

Pe 5 noiembrie, Pleiada Boutique Hotel & Spa din Iași va găzdui evenimentul She’s Next, dedicat femeilor antreprenor. Inițiativa este derulată de ING Bank România și Visa, în parteneriat cu Impact Hub Bucharest, iar Organizația Femeilor Antreprenor (OFA) susține programul pentru al doilea an consecutiv.

Întâlnirea va pune accent pe experiențele reale din business, schimbul de idei, mentorat și construirea unor relații profesionale care pot genera colaborări. Programul She’s Next include oportunități de finanțare și dezvoltare profesională pentru femeile care dețin afaceri.

Un workshop despre problemele ascunse din companii

Seria întâlnirilor continuă pe 12 noiembrie, între orele 9:30 și 13:00, la Hotel Arnia din Iași, cu workshopul „HELIX Inside: Ce nu vezi în compania ta?”. Alături de Maria Haraga și Victoria Bulai, participantele vor analiza mecanismele care influențează performanța unei afaceri: organizarea proceselor, distribuirea responsabilităților, luarea deciziilor și potrivirea angajaților cu rolurile ocupate. Spre deosebire de conferințele bazate pe prezentări, atelierul pornește de la situații concrete întâlnite în companiile participantelor.

Pentru membrele OFA, conferința din 29 octombrie aduce și o oportunitate de promovare: cele cu cotizația achitată la zi își pot expune gratuit roll-up-urile și pot introduce materiale publicitare în sacoșele evenimentului. Organizatorii solicită 150 de exemplare pentru distribuire.

Cele patru întâlniri conturează o agendă antreprenorială concentrată pe problemele care contează în dezvoltarea unei afaceri: bani, idei, oameni și capacitatea de a transforma oportunitățile în rezultate.