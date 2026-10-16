Iașul și Moldova, în topul crimelor împotriva femeilor

* Regiunea Nord-Est concentrează aproape jumătate dintre cele 31 de femicide documentate în România în acest an * la Iași, două crime petrecute arată dimensiunea violenței împotriva femeilor

Cincisprezece femei ucise în regiunea Nord-Est, dintr-un total național de 31 de cazuri documentate. Este bilanțul alarmant prezentat de Asociația Femei de Piatră, în cadrul campaniei „Împreună pentru siguranța femeilor”. Moldova ocupă primul loc în această statistică, cu aproape 48,4% din cazurile înregistrate. În județul Iași, crimele de la Scobinți și din municipiul Iași, petrecute în ianuarie și mai 2026, arată că violența împotriva femeilor nu este o amenințare îndepărtată, ci o realitate care face victime în comunitățile locale.

Moldova, regiunea cu cele mai multe femei ucise

Potrivit centralizării realizate de Asociația Femei de Piatră până la 13 octombrie, regiunea Nord-Est, care cuprinde județele Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui, înregistrează 15 dintre cele 31 de femicide documentate la nivel național. La mare distanță se află Sud-Vest Oltenia, cu cinci cazuri, și Sud-Estul, cu patru. Regiunea Nord-Vest înregistrează trei cazuri, în timp ce Centru, Vest, Sud-Muntenia și București-Ilfov au câte unul. Datele reprezintă cazurile documentate de organizație, nu neapărat totalul oficial al infracțiunilor investigate de autorități.

Crima de la Scobinți. Ordinul de protecție fusese revocat

Unul dintre cele mai grave cazuri petrecute în Iași a fost înregistrat pe 26 ianuarie 2026, în comuna Scobinți. O femeie însărcinată, în vârstă de 35 de ani, a fost ucisă de partenerul său, un bărbat de 45 de ani. Victima obținuse un ordin de protecție la 7 august 2025, dar măsura fusese revocată pe 24 septembrie. Patru luni mai târziu, femeia a murit în urma agresiunii. Bărbatul a fost arestat preventiv, fiind acuzat de omor calificat. Cazul ridică o problemă gravă: cât de eficient este sistemul de protecție atunci când riscul persistă, chiar dacă o măsură judiciară nu mai este în vigoare?

Crima din Alexandru cel Bun. Femeie de 69 de ani, înjunghiată

Un alt caz a fost descoperit pe 25 mai 2026, într-un apartament din cartierul Alexandru cel Bun, din municipiul Iași. O femeie de 69 de ani a fost găsită moartă, prezentând răni provocate prin înjunghiere. Potrivit anchetatorilor, victima mergea periodic în locuința unor cunoscuți pentru a le îngriji pisica. Un bărbat care locuia în apartament a fost reținut, fiind cercetat pentru omor. Procurorii au stabilit că agresiunea s-ar fi produs în noaptea de 24 spre 25 mai.

Acest caz arată că uciderea femeilor nu se limitează la violența dintre parteneri. Legătura exactă dintre cele două crime ieșene și centralizarea organizației nu a putut fi verificată individual.

Peste 5.300 de intervenții pentru violență domestică la Iași

Dimensiunea fenomenului este confirmată și de statisticile Poliției. În primele nouă luni din 2025, polițiștii ieșeni au intervenit la 5.326 de sesizări de violență domestică, primite prin 112. În 705 situații, evaluarea a indicat un risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu. La nivel național, primele opt luni din 2026 au adus 103.477 de intervenții ale poliției pentru violență domestică și 40.950 de infracțiuni înregistrate în acest context. Au fost emise 13.751 de ordine de protecție provizorii. România are, din aprilie 2026, o lege dedicată prevenirii și combaterii femicidului. Dar existența legislației nu înlocuiește intervenția rapidă, evaluarea riscului și protejarea efectivă a victimelor.

Bilanțul prezentat de Asociația Femei de Piatră este mai mult decât o statistică: 31 de femei ucise și 31 de vieți întrerupte. Faptul că aproape jumătate dintre cazurile documentate provin din Moldova transformă regiunea într-un punct critic al luptei împotriva violenței asupra femeilor. Maura ANGHEL