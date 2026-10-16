* Richard Clayderman, Gheorghe Zamfir, Julien Dassin, Timpuri Noi și spectacole pentru copii se numără printre atracțiile weekendului * ieșenii au la dispoziție și târguri cu produse tradiționale, expoziții, balet și concerte de muzică sacră

Iașul intră în weekendul 16–18 octombrie cu un program bogat, de la concerte în aer liber și întâlniri cu mari artiști până la spectacole pentru copii, expoziții și târguri gastronomice. Finalul Sărbătorilor Iașului aduce muzică și artificii în centrul orașului, în timp ce Opera, Ateneul, Palatul Culturii și spațiile alternative propun evenimente pentru toate vârstele. Există atât activități cu intrare gratuită, cât și spectacole pentru care biletele pornesc de la aproximativ 20 de lei.

Vineri, 16 octombrie: Richard Clayderman și Gheorghe Zamfir, în centrul Iașului

Principalul eveniment al zilei de vineri este concertul de închidere a Sărbătorilor Iașului, programat de la ora 18:00, în Piața Palatului Culturii. Richard Clayderman, Gheorghe Zamfir și Julien Dassin sunt numele anunțate pentru spectacolul cu intrare liberă, care se va încheia cu focuri de artificii.

În aceeași seară, de la ora 19:00, Filarmonica „Moldova” propune la Casa de Cultură a Studenților concertul vocal-simfonic „Elegia timpului”, eveniment care încheie Festivalul Muzicii Românești.

Arta contemporană intră și ea în program. Festivalul SACRUM propune, de la ora 13:00, vernisajul expoziției „George Mazilu: vis încremenit”, la Palatul Culturii, iar la ora 21:00, la Casa Balș, un eveniment de video mapping intitulat „Fragmente de lumină”.

Sâmbătă, 17 octombrie: târg cu bunătăți, balet și muzică bizantină

La Palas, târgul „Gusturile Toamnei” aduce, între orele 10:00 și 22:00, producători locali cu brânzeturi, miere, dulcețuri, preparate din carne și alte produse de sezon. Intrarea este liberă.

Copiii au mai multe variante de petrecere a timpului. De la ora 11:00, Ateneul Național găzduiește „Isprăvile lui Păcală”, iar de la ora 12:00, Opera Națională Română prezintă baletul „Zâna păpușilor”.

Seara, de la ora 18:30, protopsaltul grec Nikodimos Kabarnos susține la Operă concertul de muzică bizantină „Când îngerii cântă”, inclus în Festivalul SACRUM. Pentru cei care preferă petrecerile, Damian Drăghici & Brothers sunt anunțați de la ora 22:00 la nish.

Duminică, 18 octombrie: operă, rock și spectacole pentru copii

Duminică, Teatrul „Luceafărul” îi așteaptă pe cei mici la „Ținutul mofturilor”, de la ora 11:00, și „Capra cu trei iezi”, de la ora 17:30.

Opera Națională Română prezintă, de la ora 18:30, spectacolul „Indiile galante”, de Jean-Philippe Rameau, în regia lui Andrei Șerban.

Amatorii de rock pot merge la Berarium Tankeria Ursus, unde formația Timpuri Noi concertează de la ora 19:00. Biletele sunt afișate la aproximativ 64–85 de lei.

Festivalul SACRUM completează programul cu două concerte: „Bizanț după Bizanț la Curtea Domnească”, de la ora 18:00, la Palatul Culturii, și „Ecouri ale Sacrului”, concert de orgă programat la ora 19:00, la Catedrala Romano-Catolică.

Expoziții și activități pentru întreaga familie

Pe parcursul weekendului, Atriumul Palas găzduiește o expoziție cu broscuțe tropicale și fluturi vii, deschisă începând cu 16 octombrie. Tarifele pornesc de la 15 lei.

O altă opțiune este vizitarea expozițiilor de la Palatul Culturii, inclusiv cele dedicate istoriei tehnicii și artei românești. Pentru plimbările fără costuri, Grădina Palas și Copoul rămân variante accesibile.

Weekendul oferă, astfel, alternative pentru bugete diferite: de la concerte și târguri cu intrare liberă până la reprezentații de operă, teatru și spectacole muzicale. Pentru evenimentele cu plată este recomandată verificarea disponibilității biletelor înainte de plecare. Tania DAMIAN