UMB forțează lucrările pe lotul Trifești - Gherăești

Constructorul UMB trage tare pentru ca încă un tronson din Autostrada A7 Bacău–Pașcani să fie deschis circulației până la sfârșitul anului! Pe lotul Trifești - Gherăești, cu o lungime de aproape 19 kilometri, sunt mobilizați 500 de muncitori și 300 de utilaje. Progresul fizic a ajuns la 60%, însă atingerea obiectivului depinde și de bani, și de vreme.

Lucrările avansează pe lotul 2 al Autostrăzii A7 Bacău - Pașcani, unde antreprenorul UMB încearcă să recupereze timpul și să finalizeze tronsonul până la finalul lui 2026. Miza este importantă pentru șoferii care așteaptă noi kilometri de autostradă în Moldova.

Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, deschiderea circulației depinde însă de alocarea fondurilor de la bugetul de stat pentru lucrările executate după 31 august, bani solicitați deja de companie, dar și de condițiile meteorologice din perioada următoare.

300 de utilaje, pe un șantier de aproape 19 kilometri

Pe sectorul Trifești - Gherăești, care măsoară 18,99 kilometri, mobilizarea este consistentă: 500 de muncitori și 300 de utilaje lucrează pentru avansarea proiectului.

În prezent, echipele se concentrează pe realizarea structurii rutiere, construirea podurilor și pasajelor și amenajarea spațiilor de servicii. În paralel, sunt montate sistemele inteligente de transport (ITS) și parapetele de protecție, în timp ce lucrările includ și realizarea marcajelor rutiere.

Progresul fizic a ajuns la 60%, iar următoarele săptămâni vor fi decisive pentru șansele de respectare a termenului avansat de constructor.

Banii și vremea pot decide termenul deschiderii

Contractul pentru lotul Trifești - Gherăești are o valoare de 1,278 miliarde de lei, fără TVA. Chiar dacă mobilizarea de pe teren este importantă, finalizarea până la sfârșitul anului nu este garantată.

Problema finanțării lucrărilor executate după 31 august este relevantă și pentru lotul 1, Săucești - Trifești, unde stadiul fizic se apropie de 70%.

Astfel, cele două sectoare ale A7 Bacău - Pașcani se află într-o cursă contra cronometru. UMB încearcă să împingă lucrările spre finalizare, însă deblocarea fondurilor și vremea din perioada următoare vor avea un rol esențial în atingerea obiectivului de a deschide noi tronsoane de autostradă înainte de sfârșitul anului. Daniel BACIU