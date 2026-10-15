UAIC își reconstruiește sala de sport închisă în urmă cu 21 de ani!

O ruină închisă de peste două decenii ar putea deveni unul dintre spațiile moderne dedicate sportului universitar din Iași. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a deschis șantierul pentru consolidarea, extinderea și modernizarea sălii de sport, într-o investiție estimată la aproape 14 milioane de lei, fără TVA. Dacă lucrările se vor încadra în calendarul anunțat, studenții ar putea beneficia de noul complex la finalul anului 2027.

După 21 de ani în care clădirea a rămas închisă și s-a degradat, proiectul promite o transformare radicală. Nu este vorba doar despre renovarea unei săli de sport, ci despre recuperarea unui imobil cu o poveste aparte, legat de istoria universitară a Iașului.

De la adăpost de protecție civilă la complex sportiv modern

Clădirea a fost ridicată în anii 1930, ca adăpost de protecție civilă, în cadrul extinderii Corpului A al universității, lucrări coordonate de arhitectul Jean Pompilian. După o perioadă îndelungată în care nu a mai putut fi folosită, construcția urmează să fie consolidată și adaptată cerințelor actuale.

Planul de modernizare prevede amenajarea unei săli de gimnastică la nivelul inferior și a unui spațiu multifuncțional în care vor putea fi practicate baschetul, voleiul și handbalul. Complexul va avea vestiare moderne, spații pentru depozitarea echipamentelor sportive și un cabinet medical.

Proiectul include și facilități pentru persoanele cu dizabilități, precum și zone destinate relaxării și socializării. Astfel, clădirea ar urma să devină nu doar un loc pentru antrenamente, ci și un spațiu de întâlnire pentru comunitatea academică.

Panouri solare și fotovoltaice, în noul proiect

Modernizarea va viza și eficiența energetică. Sunt prevăzute soluții menite să reducă necesarul de energie, inclusiv instalarea de panouri fotovoltaice și solare.

Investiția de aproape 14 milioane de lei readuce în prim-plan problema infrastructurii universitare și nevoia unor spații adecvate pentru activitățile sportive ale studenților.

Marea miză este ca o clădire închisă de 21 de ani să redevină funcțională și să fie redată comunității universitare. Dacă termenul estimat va fi respectat, finalul anului 2027 ar putea marca sfârșitul unei lungi perioade de abandon și începutul unei noi etape pentru sala de sport a UAIC. Carmen DEACONU