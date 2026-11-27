Un proiect despre care se vorbește de mai bine de un secol ar putea ieși, în sfârșit, din sertarele promisiunilor și să devină o investiție strategică pentru Moldova. Amenajarea hidroenergetică și pentru navigație a râului Prut revine în prim-plan, iar Consiliul Județean Iași anunță primii pași pentru verificarea fezabilității unei inițiative care ar putea schimba radical conectivitatea economică a regiunii și poziția Iașului pe harta transporturilor europene.

Consiliul Județean Iași, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Iași, a organizat o conferință dedicată proiectului „Amenajarea Hidrotehnică și pentru Navigație a Râului Prut – O nouă axă strategică de dezvoltare pentru frontiera estică a Uniunii Europene”. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației și ai mediului de afaceri, în contextul în care regiunea Nord-Est are nevoie de infrastructură modernă pentru a ieși din izolarea economică și pentru a se conecta la marile coridoare europene.

Autoritățile vor să afle dacă un proiect discutat de generații întregi mai este fezabil

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a anunțat că a discutat deja cu reprezentanții Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, fiind stabilit un prim demers concret: finanțarea unor studii de prefezabilitate sau de fezabilitate pentru proiectele care ar putea fi pregătite în vederea următorului exercițiu financiar european. „Cred că este momentul să facem și niște pași concreți. Am stabilit că, în perioada următoare, ADR NE va finanța niște studii de prefezabilitate sau studii de fezabilitate pentru proiectele pe care vrem să le pregătim pentru următorul exercițiu financiar”, a declarat Costel Alexe.

Autoritățile vor să afle dacă un proiect discutat de generații întregi mai este fezabil în condițiile economice, tehnologice și legislative actuale. Potrivit șefului administrației județene, studiile ar trebui să identifice din timp obstacolele tehnice și legislative care ar putea împiedica realizarea investiției.

„Este nevoie de investiții și de o viziune regională”

Costel Alexe susține că Iașul nu mai poate rămâne blocat într-o infrastructură concepută în urmă cu peste 100 de ani și că dezvoltarea regiunii trebuie privită dincolo de actualele granițe administrative. Președintele CJ Iași a transmis că este nevoie de investiții și de o viziune regională care să valorifice potențialul strategic al Prutului.

Deocamdată, proiectul se află în etapa pregătirii studiilor, fără să existe un calendar de execuție sau o finanțare stabilită pentru lucrările propriu-zise. Totuși, inițiativa deschide discuția despre transformarea Prutului într-un culoar de transport și dezvoltare economică, cu posibile beneficii pentru Iași și întreaga regiune de Nord-Est. „Peste zece ani, ne vom uita în urmă și ne vom amuza spunându-ne: Dar ce piedici mici am avut și cât de ușor au fost de depășit!”, a mai afirmat Costel Alexe.

Pentru Iași, întrebarea esențială rămâne dacă acest proiect centenar va depăși, de această dată, stadiul declarațiilor și va ajunge la investiții concrete. Daniel BACIU