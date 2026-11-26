Imagini rare în centrul Iașului! Statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare a fost coborâtă de pe soclu, într-o singură piesă, într-o operațiune spectaculoasă, necesară pentru desfășurarea în siguranță a lucrărilor de consolidare și restaurare. Monumentul care veghează orașul de la sfârșitul secolului al XIX-lea trece printr-o amplă intervenție de conservare, iar coborârea sa marchează o etapă importantă a proiectului.

Lucrările vizează în primul rând consolidarea soclului, prin injectări speciale menite să întărească piatra din interior, dar și stabilizarea fundației, intervenții asupra terenului și eliminarea infiltrațiilor care pot afecta structura ansamblului monumental.

În paralel, specialiștii vor restaura sculptura din bronz și elementele din piatră și metal, iar întreaga zonă din jurul monumentului va fi reamenajată și pusă în valoare. După finalizarea intervențiilor, Ștefan cel Mare va reveni pe piedestalul său, în fața Palatului Culturii.

Realizată de sculptorul francez Emmanuel Frémiet și inaugurată în 1883, în prezența regelui Carol I, statuia este unul dintre cele mai reprezentative simboluri ale Iașului. Ansamblul monumental este completat de altoreliefurile care evocă bătăliile de la Podu Înalt și Codrii Cosminului.

O imagine neobișnuită pentru ieșeni, dar un pas esențial pentru salvarea și păstrarea unuia dintre cele mai importante monumente istorice ale orașului. Carmen DEACONU