* noaptea de 29 spre 30 noiembrie păstrează unele dintre cele mai misterioase credințe ale românilor * sărbătoarea Sfântului Andrei se suprapune, în interpretările etnologice, peste un străvechi început de an ritualic * lupul, usturoiul, spiritele morților și ritualurile de protecție aparțin unui univers în care creștinismul și credințele arhaice conviețuiesc de secole

Înainte ca românii să-l cinstească pe Sfântul Apostol Andrei drept ocrotitor al țării, imaginarul strămoșilor lor era populat de animale sacre, divinități ale naturii și ritualuri prin care oamenii încercau să îmblânzească necunoscutul. La sfârșitul lui noiembrie, când frigul cobora peste așezări, iar lupii se apropiau de gospodării, lumea intra într-un timp al marilor transformări. Vechiul an murea simbolic, lăsând locul unui nou ciclu al existenței.

Anul Nou Dacic, la hotarul dintre două lumi

Etnologul Ion Ghinoiu, în cercetările sale asupra mitologiei românești, a identificat în perioada 13 noiembrie – 6 decembrie un amplu scenariu ritualic de înnoire a timpului, asociat ipotetic Anului Nou Dacic. În centrul acestuia se aflau sărbătorile dedicate lupilor, Ovidenia, Sântandrei și Sânnicoară, cunoscut astăzi drept Sfântul Nicolae. În calendarul popular, trecerea către iarnă marca o perioadă de dezechilibru cosmic. Se credea că hotarele dintre lumea celor vii și cea a morților dispăreau, animalele dobândeau grai omenesc, iar forțele întunericului deveneau mai puternice.

Legenda Marelui Lup Alb, protectorul dacilor

Una dintre cele mai spectaculoase narațiuni asociate spiritualității dacice este legenda Marelui Lup Alb. Se spune că, într-un trecut îndepărtat, prin ținuturile Daciei umbla un preot al lui Zamolxe, un om înzestrat cu puterea de a alina suferințele și de a înțelege graiul animalelor. Văzând devotamentul său, zeul suprem l-ar fi transformat într-un lup alb, uriaș, menit să apere pământurile dacilor. Animalul sacru putea aduna în jurul său haitele din munți, devenind căpetenia lor și protectorul oamenilor. Legenda vorbește și despre trădare. În timpul confruntărilor cu romanii, unii dintre daci, cuprinși de teamă, ar fi început să ucidă lupii. Dezamăgit de oameni, Marele Lup Alb s-ar fi retras alături de Zamolxe în Muntele Sacru.

O altă narațiune îl prezintă drept călăuză a Apostolului Andrei în timpul misiunii sale de răspândire a creștinismului. Întâlnirea dintre apostol și animalul mitic simbolizează trecerea de la vechile credințe la noua religie. Povestea aparține însă universului legendar, nu istoriei documentate.

Noaptea strigoilor și ritualurile din Moldova

În satele Moldovei, ajunul Sfântului Andrei era încărcat de practici menite să apere gospodăria. Ușile, ferestrele și grajdurile erau unse cu usturoi, iar oamenii evitau să împrumute foc sau să scoată cenușa din vatră.

Un obicei deosebit era păzitul usturoiului, prilej de petrecere pentru tinerii satului. Fetele încercau să-și afle ursitul prin diferite ritualuri, iar gospodarii puneau grâu la încolțit, căutând în creșterea firelor verzi semnele belșugului viitor.

În credința populară, Sfântul Andrei stăpânea fiarele pădurii și putea împiedica lupii să atace turmele. De aici provin și denumirile arhaice ale sărbătorii: Ziua Lupului, Sântandrei sau Andrei-de-Iarnă.

Apostolul care a devenit ocrotitorul României

Fratele Sfântului Apostol Petru, Andrei a fost unul dintre primii ucenici ai lui Iisus Hristos. Tradiția bisericească îi atribuie răspândirea creștinismului în Scythia Minor, teritoriul Dobrogei de astăzi. În 1997, Biserica Ortodoxă Română l-a proclamat ocrotitor al României.

Sărbătoarea de la 30 noiembrie păstrează astfel memoria mai multor vârste ale spiritualității românești. Sub semnul crucii au supraviețuit ecourile unei lumi în care lupul întruchipa forța, libertatea și loialitatea, iar începutul iernii era înțeles nu doar ca moarte a naturii, ci și ca promisiune a renașterii.

Maura ANGHEL