* biografia, cariera politică și reprezentarea în spațiul public a uneia dintre personalitățile care au construit România modernă vor fi analizate în cadrul unei conferințe organizate la Iași * istoricul Liviu Brătescu va susține întâlnirea pe 27 noiembrie 2026, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, în preambulul Zilei Naționale a României

Unirea Principatelor, reforma agrară, emanciparea romilor și proclamarea Independenței României sunt momente fundamentale ale istoriei naționale de care se leagă numele lui Mihail Kogălniceanu. La Iași, personalitatea omului de stat va fi readusă în atenția publicului printr-o conferință care va reuni trei dimensiuni ale moștenirii sale: parcursul biografic, cariera și reprezentarea monumentală. Evenimentul, intitulat „Mihail Kogălniceanu – Biografia, cariera, statuia”, va avea loc vineri, 27 noiembrie, de la ora 15:30.

Ieșeanul care a pus bazele României moderne

Născut la Iași, pe 6 septembrie 1817, Mihail Kogălniceanu a aparținut generației care a transformat idealurile politice ale secolului al XIX-lea în proiecte concrete de reformă. Studiile urmate în Franța și Germania i-au modelat gândirea politică, iar revenirea în Moldova a marcat începutul unei cariere în care jurnalismul, cultura și diplomația s-au întâlnit cu lupta pentru modernizarea societății.

În 1840, a pus bazele revistei „Dacia literară”, publicație esențială pentru dezvoltarea literaturii române. Trei ani mai târziu, la Academia Mihăileană din Iași, inaugura cursul de istorie națională, contribuind la consolidarea conștiinței identitare într-o epocă în care românii trăiau încă în provincii separate.

Implicat în mișcarea revoluționară de la 1848, Kogălniceanu a susținut egalitatea în drepturi, libertatea presei și modernizarea instituțiilor. A devenit ulterior unul dintre principalii artizani ai Unirii din 1859.

Reformele care au schimbat viața a jumătate de milion de familii

În perioada în care a condus guvernul, între 1863 și 1865, România a cunoscut transformări structurale. Secularizarea averilor mănăstirești, reforma electorală și reforma agrară au modificat raporturile economice și sociale ale țării.

Prin reforma agrară din 1864, aproximativ 500.000 de familii de țărani au fost împroprietărite. Măsura a reprezentat una dintre cele mai importante schimbări sociale ale secolului al XIX-lea românesc.

La 9 mai 1877, în calitate de ministru de Externe, Mihail Kogălniceanu a rostit în Parlament discursul asociat proclamării Independenței României, încununând decenii de activitate politică și diplomatică.

Memoria unui om de stat, dincolo de monumente

Conferința de la Iași va aduce în discuție și dimensiunea reprezentării monumentale a lui Mihail Kogălniceanu. Statuile, denumirile străzilor și instituțiile care îi poartă numele sunt forme prin care societatea păstrează memoria personalităților sale, dar și expresii ale felului în care fiecare epocă își interpretează trecutul.

Întâlnirea va fi susținută de cercetătorul științific gradul I, dr. habil. Liviu Brătescu și este organizată de Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, prin Muzeul de Istorie a Moldovei și Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, în colaborare cu Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Maura ANGHEL