Angajaţii CET Iaşi au protestat din nou, joi, nemulţumiţi de întârzierea aplicării majorărilor salariale prevăzute de Ordonanţa 89. Salariaţii solicită o indexare de 6,5%, corespunzătoare ratei inflaţiei, însă memorandumului necesar pentru acordarea acestei majorări nu i-a fost finalizat încă circuitul de avizare. Este al treilea protest organizat de angajaţi pe această temă.

Potrivit lui Sorin Turcu, liderul sindical al CET Iaşi, deşi documentaţia a fost întocmită şi transmisă către Ministerul Dezvoltării şi Lucrărilor Publice, procedura s-a blocat în urma unui schimb repetat de solicitări de clarificări între instituţii. „Este al treilea protest pe acelaşi subiect: salarizarea şi memorandumul pe baza Ordonanţei 89. În luna mai am ieşit la protest pentru că nu aveam memorandum. Ulterior, acesta a fost iniţiat şi înaintat către Ministerul Dezvoltării şi Lucrărilor Publice. De atunci a fost un schimb de e-mailuri şi mesaje între Termoservice şi minister, 17 la număr. Au fost cerute tot felul de clarificări", a declarat liderul sindical, Sorin Turcu.

El spune că angajaţii au fost informaţi luni că memorandumul a plecat de la Ministerul Dezvoltării, avizat, către Ministerul Finanţelor. Marţi însă, reprezentanţii salariaţilor au aflat că documentul nu ajunsese la instituţia respectivă. Însă azi este ultima şedinţă de Guvern din luna noiembrie în care memorandumul mai poate fi aprobat pentru ca majorările să poată fi aplicate în luna decembrie.

Sindicaliştii avertizează că, dacă documentul nu va primi aprobarea Executivului, ordonanţa îşi va pierde valabilitatea, iar angajaţii riscă să piardă indexarea salarială. „Dacă nu se aprobă la ultima şedinţă din noiembrie, în decembrie nu mai poate fi aprobat, iar ordonanţa îşi pierde valabilitatea. Dacă va fi dată o nouă ordonanţă care va limita din nou creşterea salarială la nivelul lunii decembrie, aşa cum s-a întâmplat prin cele două ordonanţe din 2024 şi 2025, practic am pierdut indexarea de 6,5%, indexare pe care noi o merităm şi ne încadrăm în prevederile legale”, a explicat liderul sindical.

Acesta susţine că alte companii din sectorul producerii energiei electrice şi termice au beneficiat deja de majorări salariale, unele încă din lunile aprilie şi iunie, deşi activează în domenii similare.

Primarul Mihai Chirica: „Nu cerem bani de la bugetul de stat”

Primarul Mihai Chirica a confirmat că o parte dintre angajaţii din sistemul de termoficare au întrerupt temporar activitatea pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de întârzierea aprobării memorandumului. Edilul a precizat că solicitarea vizează indexarea salariilor cu 6,5%, fără a presupune alocarea unor fonduri suplimentare de la bugetul de stat. „Într-adevăr, de dimineaţă, o parte dintre angajaţii din termoficare au efectuat o formă de protest spontan, neanunţat, referitor la un neajuns pe care îl au de mai multă vreme. Ei solicită, printr-un memorandum care a fost avansat către Ministerul Dezvoltării şi Ministerul de Finanţe, indexarea salarială cu 6,5%. Nu s-a petrecut până în prezent, s-au făcut multe demersuri pe parcursul a aproape jumătate de an”, a declarat Mihai Chirica.

Primarul a dat exemplul municipiului Oradea, unde un memorandum similar ar fi fost aprobat încă de la prima solicitare, şi a subliniat importanţa păstrării specialiştilor în sistemul de termoficare. „Termoficarea nu este o joacă. Iar specialiştii din termoficare nu pot fi găsiţi oriunde, motiv pentru care îi preţuim foarte mult şi încercăm să-i ţinem cât mai mult aproape de noi”, a afirmat edilul.

Mihai Chirica a precizat că protestul nu a afectat funcţionarea CET Iaşi, furnizarea agentului termic şi a apei calde continuând în condiţii normale. „Structura funcţională a CET-ului nu a fost afectată. Ei furnizează în continuare agent termic, necesar încălzirii locuinţelor şi instituţiilor pe care le avem în grijă, precum şi pentru prepararea apei calde menajere”, a mai spus primarul.

El şi-a exprimat speranţa că problema va fi rezolvată în şedinţa de Guvern de joi şi a anunţat că municipalitatea va încerca să identifice, în cadrul bugetului pentru anul viitor, şi alte soluţii pentru a menţine specialiştii în sistemul local de termoficare

Laura RADU