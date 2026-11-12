Concursul pentru șefia școlilor din Iași, proba interviului. Surprize și absențe în clasamentul oficial!

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județul Iași a ajuns la o etapă decisivă. Rezultatele probei de interviu, desfășurate pe 12 noiembrie 2026, scot la iveală note spectaculoase, cu mai mulți candidați care au obținut peste 9,50, dar și situații neașteptate: unii înscriși nu s-au mai prezentat la evaluare.

Cea mai mare notă din prima serie de 24 a fost obținută de candidatul pentru funcția de director al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, care a primit 9,98, fiind declarat admis. Performanțe remarcabile au fost înregistrate și la alte unități de învățământ.

La Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, candidatul pentru funcția de director a obținut 9,86, în timp ce pentru funcția de director adjunct a fost acordată nota 9,36. La Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași, viitorul director a obținut 9,60, iar candidatul pentru postul de director adjunct a primit 9,78.

Note mari au fost înregistrate și la Școala Gimnazială „Costache Antoniu” din Țigănași – 9,70, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași – 9,70, Școala Gimnazială din Mădârjac – 9,56 și Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” din Pașcani – 9,50.

Pe lista rezultatelor se regăsesc și note mai modeste, dar suficiente pentru promovare. La Școala Gimnazială „Axinte Uricariul” din Scânteia, candidatul pentru funcția de director a obținut 7,00, iar pentru postul de director adjunct a fost acordată nota 7,62. Ambii au fost declarați admiși.

Nu au lipsit nici absențele. Mai mulți candidați nu s-au prezentat la interviu, inclusiv unul dintre cei înscriși pentru funcția de director adjunct la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași.

Proba a inclus evaluarea capacităților personale, a competențelor digitale, rezolvarea unor situații-problemă și susținerea proiectului managerial.

Pentru școlile ieșene urmează, astfel, clarificarea echipelor de conducere care vor administra unitățile de învățământ în perioada următoare. Carmen DEACONU