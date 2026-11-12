Concursul pentru șefia școlilor din Iași, proba interviului. Surprize și absențe în clasamentul oficial!
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Pagina principală Moldova Concursul pentru șefia școlilor din Iași, proba interviului. Surprize și absențe în clasamentul oficial!

Concursul pentru șefia școlilor din Iași, proba interviului. Surprize și absențe în clasamentul oficial!

Concursul pentru șefia școlilor din Iași, proba interviului. Surprize și absențe în clasamentul oficial!

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ din județul Iași a ajuns la o etapă decisivă. Rezultatele probei de interviu, desfășurate pe 12 noiembrie 2026, scot la iveală note spectaculoase, cu mai mulți candidați care au obținut peste 9,50, dar și situații neașteptate: unii înscriși nu s-au mai prezentat la evaluare.

Cea mai mare notă din prima serie de 24 a fost obținută de candidatul pentru funcția de director al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti” din Răducăneni, care a primit 9,98, fiind declarat admis. Performanțe remarcabile au fost înregistrate și la alte unități de învățământ.

La Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași, candidatul pentru funcția de director a obținut 9,86, în timp ce pentru funcția de director adjunct a fost acordată nota 9,36. La Școala Gimnazială „George Călinescu” din Iași, viitorul director a obținut 9,60, iar candidatul pentru postul de director adjunct a primit 9,78.

Note mari au fost înregistrate și la Școala Gimnazială „Costache Antoniu” din Țigănași – 9,70, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Iași – 9,70, Școala Gimnazială din Mădârjac – 9,56 și Liceul Tehnologic Economic „Nicolae Iorga” din Pașcani – 9,50.

Pe lista rezultatelor se regăsesc și note mai modeste, dar suficiente pentru promovare. La Școala Gimnazială „Axinte Uricariul” din Scânteia, candidatul pentru funcția de director a obținut 7,00, iar pentru postul de director adjunct a fost acordată nota 7,62. Ambii au fost declarați admiși.

Nu au lipsit nici absențele. Mai mulți candidați nu s-au prezentat la interviu, inclusiv unul dintre cei înscriși pentru funcția de director adjunct la Liceul Tehnologic Economic de Turism din Iași.

Proba a inclus evaluarea capacităților personale, a competențelor digitale, rezolvarea unor situații-problemă și susținerea proiectului managerial.

Pentru școlile ieșene urmează, astfel, clarificarea echipelor de conducere care vor administra unitățile de învățământ în perioada următoare. Carmen DEACONU

 

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