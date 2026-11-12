* companiile americane își consolidează prezența în economia ieșeană * Concentrix pregătește noi angajări, Teradyne are planuri de extindere, iar USA Rolls intenționează să dezvolte o unitate industrială în județ

Afacerile dintre Iași și Statele Unite capătă o miză tot mai importantă. Exporturile ieșene către piața americană au crescut cu aproape 27% în primele șapte luni ale anului, iar noi proiecte vizează industria semiconductorilor, serviciile financiare și producția industrială. Dincolo de parteneriatele discutate la recentul forum economic româno-american, câteva companii au făcut deja pași concreți.

În primele șapte luni din 2026, firmele din județul Iași au exportat în Statele Unite mărfuri în valoare de 31,89 milioane de euro, față de 25,20 milioane de euro în perioada similară a anului trecut. Datele Direcției Județene de Statistică arată un avans de aproape 6,7 milioane de euro. În schimb, importurile din SUA au însumat numai 2,65 milioane de euro, astfel încât balanța comercială bilaterală este net favorabilă firmelor ieșene.

O companie americană pregătește 100 de angajări

Concentrix, grup american specializat în servicii pentru companii internaționale, intenționează să recruteze încă 100 de persoane la Iași în următoarele șase luni. Centrul local are deja peste 900 de angajați și ocupă aproximativ 4.500 de metri pătrați în Moldova Center.

Compania furnizează servicii pentru sectorul bancar și financiar, inclusiv verificarea identității clienților, monitorizarea tranzacțiilor și prevenirea spălării banilor. Echipa ieșeană numără 60 de specialiști certificați în acest ultim domeniu, iar obiectivul anunțat este creșterea numărului lor la 200. „În ultimii doi ani, numărul angajaților s-a dublat, ajungând la peste 900, iar extinderea sediului a susținut această dezvoltare”, au spus oficialii centrului. Recrutările vizează în special persoane care cunosc limbi străine și pot lucra în servicii financiare și gestionarea tranzacțiilor.

Un gigant american din industria cipurilor, interesat de extindere

O altă mișcare importantă privește Teradyne, companie americană specializată în echipamente pentru testarea semiconductorilor și robotică. Teradyne Romania SRL a fost înființată în septembrie 2026, cu capital privat străin și sediul social în București.

La începutul lunii noiembrie, presa locală a relatat că grupul ar fi închiriat aproximativ 1.500 de metri pătrați în Zona Industrială din Iași și ar lua în calcul o extindere importantă a personalului. A fost vehiculată inclusiv perspectiva a 1.000 de angajați, însă cifra nu este confirmată oficial de companie.

Teradyne colaborează deja cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, unde a contribuit la dotarea unui laborator de testare a circuitelor integrate. O eventuală extindere ar putea aduce noi oportunități pentru inginerii și absolvenții ieșeni.

Fabrică de 4 milioane de dolari în județul Iași

În comuna Dumești, antreprenorul american Kevin Sheldon, proprietarul USA Rolls din Ohio, pregătește o unitate pentru prelucrarea componentelor metalice destinate industriei.

Investiția estimată este de 4 milioane de dolari. În prima etapă, piesele produse la Iași ar urma să fie exportate către fabrica americană. Ulterior, compania intenționează să realizeze aici produse complete pentru clienții europeni.

De la 150 de întâlniri la contracte

La forumul economic SUA–România, organizat recent la Iași, au fost programate aproape 150 de întâlniri de afaceri. Au fost semnate acorduri de cooperare cu parteneri din Texas și a fost lansat un cluster dedicat industriei de apărare. Următorul demers este programat între 28 noiembrie și 7 decembrie, când o misiune economică românească va ajunge în Georgia, Tennessee și Louisiana.

Dan DIMA