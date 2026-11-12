Plan Roșu activat la Săbăoani! Opt elevi au ajuns la spital

Opt elevi de la Liceul „Vasile Alecsandri” din Săbăoani, judeţul Neamţ, au ajuns la spital după ce ei şi alţi patru colegi au acuzat stări de rău. Planul Roşu de Intervenţie a fost activat.

Pompierii militari nemţeni au intervenit în localitatea Săbăoani, după ce mai mulţi elevi au acuzat dureri de cap şi usturime în gât. „Până la acest moment, 12 copii sunt în evaluare medicală, la faţa locului şi, ulterior, vor fi transportaţi la spital pentru investigaţii de specialitate. Toate persoanele din unitatea de învăţământ au fost evacuate. Având în vedere numărul persoanelor implicate, la nivelul judeţului N eamţ a fost activat Planul Roşu de Intervenţie”, au transmis cei de la ISU Neamţ.

Toate persoane din unitatea de învăţământ au fost evacuate, iar cei 12 copii cu simptome au fost evaluaţi medical chiar în curtea şcolii. „Opt copii sunt transportaţi la spital”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, Irina Popa.

Pentru gestionarea situaţiei, la faţa locului au fost trimise p autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare şi prim ajutor, o ambulanţă SMURD şi autospeciala pentru transport personal şi victime multiple. În sprijinul echipelor medicale intervine şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

De asemenea, a fost prealertat şi echipajul CBRN de la ISU Iaşi. Copiii sunt elevi de clasa a VI-a, din aceeași sală. Ei acuză dureri de cap, usturime în gât și amețeli. Laura RADU