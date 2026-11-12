Macara-monstru, de 650 de tone, la Pasajul Socola! Operațiune spectaculoasă deasupra căii ferate

Un adevărat colos de 650 de tone va ajunge pe șantierul Pasajului Socola. Iașul intră într-o etapă spectaculoasă și extrem de complicată a modernizării uneia dintre cele mai importante artere rutiere ale orașului. Constructorul Conest pregătește o intervenție de amploare chiar deasupra căii ferate, unde grinzile vechi vor fi demontate și înlocuite cu structuri noi, de 28 de metri lungime.

Momentul-cheie este programat pentru 22 noiembrie, când pe șantier va fi adusă macaraua-gigant, cu o capacitate de 650 de tone. Utilajul va fi folosit pentru operațiunile de demontare și montare a grinzilor de pe deschiderile centrale, într-o intervenție care necesită precizie maximă și restricții temporare pentru circulația trenurilor.

Lucrările au avansat deja: primele grinzi noi au fost montate la finalul lunii octombrie, iar până acum au fost instalate 24. În total, proiectul prevede 192 de grinzi, dintre care jumătate sunt destinate sectorului aflat în lucru în această etapă.

În paralel, echipele constructorului lucrează la consolidarea stâlpilor și a cuzineților de susținere, la armarea plăcii de suprabetonare și a consolelor pentru viitoarele trotuare. De asemenea, se execută tăierea suprastructurii existente deasupra liniilor de cale ferată.

Proiectul, cu o durată estimată de 18 luni, presupune reabilitarea completă a pasajului construit în 1960, care are o lungime de 450,70 metri. După modernizare, numărul benzilor va crește de la patru la cinci: două pe direcția Bucium - Podu Roș și trei pe sensul Podu Roș - Bucium. Vor fi amenajate și două trotuare pietonale, fiecare cu lățimea de doi metri, iar gabaritul și clasa de încărcare vor fi îmbunătățite.

Valoarea contractului este de 41,7 milioane de lei, în timp ce investiția totală ajunge la 64 de milioane de lei. Separat, ruta alternativă peste calea ferată, lungă de 1,4 kilometri, reprezintă o investiție de 10,4 milioane de lei. Daniel BACIU