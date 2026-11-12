ANRE schimbă jocul pe piața energiei! Peste 12.000 de prosumatori din Iași, vizați de noile reguli

Peste 12.000 de prosumatori din județul Iași ar putea beneficia de schimbări importante în relația cu furnizorii de energie electrică. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat o nouă metodologie care promite să schimbe radical modul în care este compensată energia produsă și livrată în rețea. Printre cele mai importante noutăți se numără compensarea lunară, posibilitatea folosirii surplusului de energie pentru plata facturilor de la alte proprietăți și reguli clare pentru recuperarea sumelor acumulate în trecut.

Pentru miile de ieșeni care și-au montat panouri fotovoltaice pe case, schimbările ar putea însemna mai mult control asupra energiei produse și, mai ales, asupra banilor care li se cuvin. Noua metodologie introduce compensarea lunară pentru energia livrată în rețea începând cu 26 iulie 2026, inclusiv pentru contractele aflate deja în derulare.

Valoarea excedentului poate fi folosită pentru plata facturilor de la alte locuri de consum

O modificare extrem de importantă este mecanismul de alocare valorică multi-loc. Practic, dacă un prosumator produce mai multă energie decât consumă la locul unde are instalate panourile, valoarea excedentului poate fi folosită pentru plata facturilor de la alte locuri de consum pe care le deține, dacă acestea sunt deservite de același furnizor. Pentru persoanele fizice eligibile, cu instalații de maximum 27 kW, există inclusiv posibilitatea direcționării sumelor către facturi de gaze naturale, în condițiile prevăzute de metodologie.

O altă veste majoră îi privește pe cei care au bani acumulați din energia livrată în rețea și necompensată. ANRE introduce reguli distincte pentru evidența și plata acestor sume. Furnizorii vor trebui să prezinte situații detaliate, în care să fie evidențiate cantitățile de energie, prețurile istorice, scadențele și soldurile rămase. Metodologia prevede termene de cel mult 40 de zile lucrătoare pentru regularizarea sumelor restante, în funcție de perioada la care se referă acestea și de momentul intrării în vigoare a ordinului.

Vești bune sunt și pentru prosumatorii persoane fizice cu instalații de maximum 27 kW: aceștia nu vor mai avea obligația să emită facturi pentru energia livrată, documentele necesare decontării urmând să fie întocmite de furnizori.

Avertisment clar companiilor de furnizare

ANRE transmite și un avertisment clar companiilor de furnizare: adaptarea sistemelor informatice este responsabilitatea lor, nu a prosumatorilor. Furnizorii trebuie să finalizeze modificările informatice și operaționale până la 31 decembrie 2026, însă acest termen nu înseamnă că drepturile clienților pot fi amânate până atunci.

Pentru Iași, unde peste 12.000 de gospodării și-au investit banii în producerea propriei energii, noile reguli pot avea un impact semnificativ. După ani în care prosumatorii au reclamat întârzieri, facturi greu de urmărit și dificultăți în recuperarea valorii energiei livrate în rețea, ANRE promite un sistem mai transparent și mai flexibil. Rămâne de văzut cât de repede vor pune furnizorii în practică aceste schimbări. Raluca STROE