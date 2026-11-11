Aproape toți banii pentru investițiile în spitalele ieșene au ajuns la un singur spital!

Investițiile finanțate de Ministerul Sănătății în spitalele din județul Iași s-au concentrat, în ultimii trei ani, în proporție covârșitoare la o singură unitate medicală. Spitalul Clinic de Urgență „N. Oblu” a primit 104,2 milioane de lei din totalul de 116,2 milioane de lei alocate în perioada 2023–2025, adică aproape 90% din fonduri. În 2025, cele 33,8 milioane de lei repartizate prin transferuri de capital au mers exclusiv către acest spital.

Datele apar într-un răspuns oficial al Ministerului Sănătății, transmis la solicitarea deputatului PSD Bogdan Cojocaru. Întrebarea a fost înregistrată la Camera Deputaților cu nr. 4314A din 2 martie 2026, iar documentul ministerului, cu numărul AFR 4391, este datat 3 septembrie 2026. Tabelul cuprinde 14 spitale din județ și sumele primite de la bugetul de stat pentru investiții.

În intervalul 2020–2025, unitățile medicale ieșene au beneficiat de alocări totale de 252,1 milioane de lei. Sumele au variat puternic de la un an la altul: 45,8 milioane de lei în 2020, 58,7 milioane în 2021, 31,4 milioane în 2022, doar 9,8 milioane în 2023, 72,6 milioane în 2024 și 33,8 milioane în 2025.

Spitalul „N. Oblu” a primit, în cei șase ani, 120,9 milioane de lei, aproape jumătate din totalul alocat celor 14 unități. O altă situație relevantă este cea a Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, care a beneficiat de 27,5 milioane de lei în 2020, 23 de milioane în 2021 și 7,9 milioane în 2022, fără să mai figureze cu alocări în următorii trei ani.

De altfel, zece dintre cele 14 spitale nu au primit nicio sumă în perioada 2023–2025. Printre acestea se numără Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Institutul Regional de Oncologie, Institutul de Psihiatrie „Socola” și Spitalul de Recuperare.

Costel Alexe acuză concentrarea fondurilor

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a prezentat tabelul și a criticat distribuția banilor, pe care a numit-o „lista nepăsării PSD față de județul nostru”. Acesta susține că datele arată o concentrare a finanțărilor într-un singur spital, în timp ce numeroase unități medicale din județ nu au mai primit bani pentru investiții.

Disputa privind finanțarea spitalelor ieșene are loc și în contextul proiectului Institutului Regional de Medicină Cardiovasculară, care ar urma să fie construit la Miroslava. Acordul de asociere pentru realizarea investiției a fost semnat la 28 noiembrie 2020 de Ministerul Sănătății, Consiliul Județean Iași, Primăria Miroslava și Institutul de Boli Cardiovasculare.

Costel Alexe afirmă că administrația județeană și-a exprimat încă din 2022 disponibilitatea de a preda terenul și documentațiile necesare proiectului și cere Ministerului Sănătății să asigure finanțarea investiției. Nicoleta ZANCU