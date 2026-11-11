Proiecte de 33 milioane de lei suspendate de CNI în județul Iași

Mai multe localități din județul Iași figurează pe lista proiectelor derulate prin Compania Națională de Investiții (CNI), cu o valoare totală estimată de peste 105 milioane de lei, inclusiv TVA. Dintre acestea, investiții de aproximativ 72 de milioane de lei au procedurile de achiziție adjudecate, în timp ce alte proiecte, în valoare de peste 33 de milioane de lei, au procedurile suspendate.

Potrivit situației proiectelor CNI, în categoria procedurilor adjudecate se regăsesc nouă investiții importante pentru comunitățile locale.

Cele mai mari investiții adjudecate

Una dintre cele mai consistente finanțări este destinată modernizării și reabilitării drumurilor afectate de calamitățile din 2022, în comuna Sinești. Proiectul are o valoare estimată de 15,44 milioane de lei, cu TVA.

La Țuțora sunt prevăzute două investiții importante: construirea și dotarea unui sediu de primărie, în valoare de 9,68 milioane de lei, și construirea unei creșe mici, cu o valoare de 13,62 milioane de lei.

În comuna Holboca, proiectul de punere în siguranță a Școlii Orzeni, afectată de o alunecare de teren provocată de fenomenele meteorologice din aprilie 2023, are o valoare estimată de aproape 10 milioane de lei.

La Costuleni, CNI are în procedură adjudecată înființarea și dotarea unei grădinițe cu două grupe cu program normal și o grupă cu program prelungit. Investiția se ridică la 4,9 milioane de lei.

Alte proiecte adjudecate vizează Reabilitarea Casei de Cultură „Garabet Ibrăileanu” din Târgu Frumos – 7,48 milioane de lei, Reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Costești – 7,24 milioane de lei, Construirea unei case sociale „Sf. Mc. Alina”, în satul Șerbești, comuna Ciortești – 1,88 milioane de lei, Construirea unei anexe sociale la Biserica „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, Parohia Sf. Ioan Botezătorul Ruși-Belcești – 1,77 milioane de lei.

Valoarea cumulată a celor nouă proiecte este de 72,05 milioane de lei, inclusiv TVA.

Trei investiții, cu procedurile suspendate

Pe lista CNI apar și trei proiecte din județul Iași ale căror proceduri de achiziție sunt suspendate. Valoarea totală a acestora ajunge la 33,16 milioane de lei, cu TVA.

Cel mai mare este construirea unui cămin cultural în comuna Tomești, investiție estimată la 14,31 milioane de lei.

La Podu Iloaiei, proiectul de reabilitare și modernizare a drumurilor, precum și construirea unor poduri și podețe afectate de viituri, are o valoare de 11,31 milioane de lei.

Al treilea proiect vizează consolidarea, restaurarea, dotarea și amenajarea Bisericii „Sfântul Nicolae” din satul Poiana cu Cetate, comuna Grajduri, monument istoric din secolul al XVII-lea. Investiția este estimată la 7,53 milioane de lei.

Astfel, portofoliul proiectelor CNI din județul Iași prezentate în cele două categorii însumează peste 105,2 milioane de lei, inclusiv TVA. Rămâne de văzut când vor putea fi reluate procedurile suspendate și când vor trece investițiile adjudecate la următoarele etape de implementare. Daniel BACIU