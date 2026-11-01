Ioan Nani pleacă de la Antibiotice!

* după 4 decembrie, Consiliul de Administrație va desemna un director general interimar și va organiza procedura de selecție a noului șef, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice * în paralel, Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată pentru desemnarea unui administrator cu mandat provizoriu și declanșarea procedurii de selecție a unui administrator definitiv

O schimbare majoră se pregătește la vârful unuia dintre cei mai importanți producători de medicamente din România. Ioan Nani, omul care a condus Antibiotice Iași timp de aproape trei decenii, se retrage din funcția de director general. Plecarea sa marchează sfârșitul unei perioade îndelungate în fruntea companiei farmaceutice ieșene, un nume de referință pentru industria medicamentelor din România.

Anunțul a fost făcut vineri seară, într-o informare transmisă Bursei de Valori București (BVB). Potrivit companiei, contractul de mandat al lui Ioan Nani va înceta la data de 4 decembrie 2026, după ce Consiliul de Administrație a luat act de solicitarea acestuia în ședința din 29 octombrie.

Motivul invocat oficial pentru retragere este unul personal: dorința de a petrece mai mult timp alături de familie și de cei apropiați. Până la plecarea efectivă, Ioan Nani își va exercita integral atribuțiile și va coordona, împreună cu membrii Consiliului de Administrație, procesul de tranziție.

Cine va prelua conducerea companiei după plecarea sa? Aceasta este una dintre întrebările importante pentru viitorul producătorului farmaceutic. După 4 decembrie, Consiliul de Administrație va desemna un director general interimar și va organiza procedura de selecție a noului șef, în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În paralel, Adunarea Generală a Acționarilor va fi convocată pentru desemnarea unui administrator cu mandat provizoriu și declanșarea procedurii de selecție a unui administrator definitiv.

Antibiotice Iași este singurul jucător important din sectorul farmaceutic controlat de statul român, iar compania are un rol strategic pe piața medicamentelor generice. Portofoliul său include produse cu prescripție medicală, medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale.

Mai mult, producătorul ieșean exportă în 70 de țări și deține poziția de lider mondial în producția substanței active nistatină.

După aproape 30 de ani în care a fost una dintre figurile centrale ale companiei, Ioan Nani se pregătește să predea ștafeta. Rămâne de văzut cine va prelua frâiele Antibiotice Iași și ce direcție va urma compania după această schimbare majoră de conducere. Daniel BACIU