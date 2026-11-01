Dronele continuă survoleze Iașul!

Dronele continuă să apară pe cerul României, iar populația este avertizată prin mesaje RO-Alert, în timp ce avioane de luptă sunt trimise să urmărească țintele. Incidentul din 31 octombrie a dus la alertarea locuitorilor din șase județe, mobilizarea a patru aeronave F-16 și a unui elicopter militar. Dincolo de mobilizarea impresionantă, rămâne o uriașă dilemă: cum pot fi oprite aceste drone de război?

Seria incidentelor cu aparate de zbor neidentificate sau neautorizate deasupra Republicii Moldova și a României continuă, iar estul țării trăiește din nou sub amenințarea unei situații care pare să se repete fără să existe un deznodământ limpede. Sâmbătă seară, 31 octombrie, o nouă alertă aeriană a pus în mișcare autoritățile, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat două drone care au pătruns neautorizat în spațiul aerian românesc, în zona de nord-est.

Alarma a început în județul Iași, unde populația din zona de nord a primit primul mesaj RO-Alert la ora 17:04. Informațiile inițiale indicau o țintă aeriană aflată la aproximativ 10 kilometri de granița cu Republica Moldova. Situația a evoluat rapid, iar avertizările au fost extinse succesiv în Vaslui, Neamț, Botoșani, Bacău și, ulterior, Suceava. Șase județe au ajuns astfel sub alertă, în timp ce oamenii erau îndemnați să rămână vigilenți și să nu se apropie de eventuale obiecte căzute din spațiul aerian.

Patru avioane F-16 și un elicopter militar, ridicate pentru monitorizarea dronelor

Forțele Aeriene Române au intervenit cu aeronave aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană. Potrivit comunicatului MApN, au fost ridicate de la sol patru avioane F-16, de la bazele aeriene Câmpia Turzii și Borcea, precum și un elicopter IAR-330 SOCAT. Misiunea a vizat monitorizarea și gestionarea situației aeriene.

În paralel, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis avertizările către populație. Recomandările au fost cele obișnuite în astfel de situații: păstrarea calmului, vigilență și respectarea indicațiilor autorităților.

Incidentul a afectat inclusiv traficul aerian. Aeroportul Internațional Iași a suspendat temporar operațiunile, iar două curse au fost redirecționate: aeronava care venea de la Eindhoven a aterizat la Suceava, în timp ce zborul de la Roma a fost trimis către Cluj.

O dronă a ieșit din România. Cealaltă a rămas fără o localizare confirmată

În comunicatul transmis la ora 20:24, Ministerul Apărării a precizat că una dintre cele două drone a părăsit spațiul aerian național. Cea de-a doua a fost observată ultima dată în zona dintre județele Vaslui și Bacău. Autoritățile au anunțat că nu au fost raportate prăbușiri ale vreunui vehicul aerian.

La ora 19:19 au încetat măsurile de alertare a populației din cele șase județe. Asta nu înseamnă însă că episodul a lămurit toate necunoscutele. O dronă a traversat spațiul aerian românesc și a ieșit din țară, iar pentru cealaltă ultima poziție comunicată public a fost una aproximativă, fără ca MApN să anunțe un rezultat final privind interceptarea sau neutralizarea acesteia.

RO-Alert, avioane de luptă și spațiu aerian vulnerabil: o situație care se repetă

Dincolo de încetarea alertei, rămâne imaginea unei amenințări care revine: drone detectate în apropierea frontierei, pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, avioane de luptă ridicate de la sol și populație avertizată să se adăpostească și să evite eventualele resturi.

MApN susține că monitorizează permanent situația aeriană și menține legătura cu structurile aliate, pe care le informează în timp real, însă nu oferă însă detalii despre o eventuală neutralizare a dronelor din acest episod.

Pentru locuitorii din nord-estul țării, fiecare nou mesaj RO-Alert înseamnă aceeași neliniște: o țintă necunoscută se apropie, autoritățile ridică avioane, traficul aerian poate fi perturbat, iar oamenii așteaptă să afle dacă pericolul a trecut. Alerta se oprește, dar problema rămâne. Andrei TURCU