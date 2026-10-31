Există o alarmă pe care niciun telefon nu o poate programa. Sună atunci când timpul începe să ne ceară socoteală. Când descoperim că am ajuns la timp la serviciu, la întâlniri, la toate obligațiile, dar am întârziat tocmai la propria viață. Când aniversările devin bilanțuri ale împlinirilor și renunțărilor, iar familia rămâne, poate, cea mai fidelă oglindă.

Aceasta este provocarea spectacolului „Anatomia unei femei”, prezentat la FNST Iași 2026, ajuns la cea de-a 23-a reprezentație.

O femeie, mai multe vieți și un rol fabulos

Vasilica Bălăiță, actriță, dramaturg și conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teatru a UNAGE Iași, unde predă antropologie teatrală și improvizație scenică, semnează textul și conceptul spectacolului. Și face un rol fabulos! Este femeia care trăiește simultan mai multe vieți: de mamă, de soție, de ființă cu visuri amânate, dorințe suprimate și trăiri sublimate în gesturi, tăceri și compromisuri. Se dăruiește celorlalți până aproape de uitarea de sine, păstrând în adâncuri toate versiunile sale netrăite. Actrița trece impresionant de firesc de la tandrețe la revoltă, recompunând un portret al feminității în care se pot recunoaște generații întregi. Regizoarea Carolina Pizarro, actriță, performer și pedagog teatral din Danemarca, formată în spiritul Odin Teatret, fondat de Eugenio Barba, construiește spectacolul pornind de la un concept desprins din antropologia teatrală. Această abordare cercetează expresivitatea corpului și principiile prezenței scenice, dincolo de convențiile teatrului tradițional.

Carolina Pizarro transformă gesturile, obiectele, muzica și memoria corporală într-un limbaj comun, care readuce în actualitate marile teme ale existenței fiecăruia. Spectatorul nu mai urmărește doar destinul altcuiva, ci își întâlnește propriile întrebări.

Ramona Biciușcă, talentul de a modela propria vulnerabilitate

În atelierul său de la Galeriile Lăpușneanu, Ramona Biciușcă, artist ceramist, doctor în arte vizuale și conferențiar universitar la Facultatea de Arte Vizuale și Design din Iași, nu este doar gazda spectacolului, ci și un personaj memorabil.

Fără să fie actriță de profesie, își recunoaște vulnerabilitatea de a se exprima în fața publicului. Tocmai această fragilitate devine sursa unei interpretări excepționale.

Așa cum modelează lutul cu migală și intuiție, Ramona își modelează nesiguranța, transformând-o într-un rol impecabil. Are naturalețe, delicatețe și o forță emoțională dezarmantă. Nimeni nu ar fi bănuit că nu este o actriță experimentată și sensibilă. Prezența sa demonstrează că imperfecțiunea asumată poate deveni artă.

Diana Bucur, o prestație artistică extraordinară

Absolut fascinantă este Diana Bucur, soprană și solistă a Operei Naționale Române Iași din 1999, cu o carieră construită în operă, operetă și musical, aplaudată de public și în „Căsătorie cu repetiție”.

Artista oferă o demonstrație superbă de virtuozitate, inteligență scenică și expresivitate. Trecerile dintre intensitatea dramatică și delicatețea emoției sunt magistrale. Diana Bucur cucerește spațiul scenic fără să-l acapareze, confirmând un talent care depășește granițele artei lirice.

Andreea Nechita completează construcția actoricească, iar acrobația Mihaelei Tăcuțanu adaugă expresivitate corporală. Muzica live devine personaj: violoncelul lui Sebastian Vîrtosu aduce profunzime, chitarele lui Matei Bantaș și Carla Botez construiesc alte registre afective, iar percuția Mariei Tănase imprimă ritm și tensiune întregii experiențe.

Dincolo de spectacol, memoria unei vieți

Instalația-epilog semnată de artista vizuală Oana Maria Nae prelungește experiența într-un culoar îmbrăcat în cearșafuri albe, printre obiecte autobiografice, desene și fragmente de memorie. Urmele copilăriei, iubirii, bolii și pierderii transformă lucrurile mărunte în mărturii ale existenței.

Designul de lumini aparține Ilenei Garcia, iar asistența de regie este semnată de Beatrice Roman și Andi Andriucă.

De la cele 15 minute prezentate la FNST 2025, creația a crescut într-o experiență de 50 de minute, rezervată unui public de maximum zece spectatori la fiecare reprezentație. Noua versiune a avut premiera pe 30 octombrie 2026, cu alte reprezentații pe 31 octombrie și 1 noiembrie.

„Anatomia unei femei” nu propune rețete de vindecare. Ne arată că putem avea cariere impecabile și vieți interioare abandonate, că unele pierderi ne-au îmbogățit și că marile victorii nu sunt întotdeauna cele trecute în CV.

Poate că adevărata anatomie nu este a unei femei, ci a timpului pe care îl consumăm fără să-l locuim cu adevărat.

Iar alarma cea mai crudă nu este cea care ne anunță că am întârziat la serviciu. Este aceea care ne trezește într-o zi și ne arată că, în goana de a nu rata nimic, era cât pe ce să ne ratăm propria viață.

Maura ANGHEL