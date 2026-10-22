ISU Iași caută un service unde să-și repare cele 162 de vehicule și este dispus se ofere peste 1 milion de euro!

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași caută firme care să repare și să întrețină nu mai puțin de 162 de vehicule și utilaje, printr-un acord-cadru cu o durată de doi ani. Contractul este împărțit în 21 de loturi, astfel încât service-urile să poată participa în funcție de mărcile și categoriile de vehicule pentru care au capacitatea de intervenție.

De la mașini Volkswagen, Dacia și Mercedes-Benz până la autocamioane grele, autobuze, remorci, buldoexcavatoare și motostivuitoare, lista acoperă o parte importantă din mijloacele tehnice de care pompierii au nevoie pentru a-și desfășura activitatea. În ofertă intră inclusiv motociclete BMW, vehicule speciale de teren UTV ARGO 8x8 750 și snowmobile Yamaha. Valoarea totală estimată a achiziției poate ajunge la 5.605.136 de lei, conform datelor publicate pentru procedură

21 de loturi pentru o flotă diversă

Licitația include reparații pentru autoturisme și autovehicule ale unor mărci precum Volkswagen, Dacia, Mercedes-Benz, Citroën, Iveco, Fiat, Ford, Opel, Renault și MAN. Separat, sunt prevăzute loturi pentru autocamioane MAN, Renault, Iveco, Volvo, Mercedes-Benz și Scania, dar și pentru autobuze MAN.

Lista continuă cu servicii pentru semiremorci și remorci, revizii și reparații pentru buldoexcavatoare și motostivuitoare, precum și intervenții asupra motocicletelor și vehiculelor speciale destinate deplasării în teren dificil.

Împărțirea în 21 de loturi permite atribuirea unor acorduri-cadru distincte, adaptate tipului de vehicule și capacității firmelor participante. Miza este asigurarea serviciilor de întreținere și reparație pentru o flotă diversă, în care disponibilitatea tehnică a mijloacelor poate conta în misiunile operative.

Contract pe doi ani, dar cu o condiție esențială

Procedura este una de licitație deschisă, iar termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 23 octombrie 2026, ora 15:00. Acordul-cadru este prevăzut pentru 24 de luni, însă atribuirea sa nu înseamnă că toate reparațiile vor fi comandate automat.

Potrivit documentației, serviciile vor fi achiziționate prin contracte subsecvente, semnate de reprezentanții legali ai părților și numai în limita fondurilor disponibile pentru fiecare an bugetar. ISU Iași precizează că nu își asumă obligația de a comanda cantitățile minime sau maxime estimate dacă bugetul alocat este insuficient.

Valoarea de până la 5,6 milioane de lei reprezintă plafonul total estimat pentru întreaga durată a acordului-cadru, nu o sumă care va fi cheltuită automat. Volumul efectiv al lucrărilor va depinde de necesitățile instituției și de fondurile disponibile.

Pentru pompierii ieșeni, miza este menținerea în stare de funcționare a unei flote care include atât vehicule obișnuite, cât și mijloace grele și echipamente speciale. În situații de urgență, disponibilitatea tehnică a acestora poate deveni esențială pentru intervenții rapide și eficiente. Andrei TURCU