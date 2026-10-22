* o firmă din Iași pregătește extragerea a 60.000 mc de agregate din râul Moldova, într-o arie naturală protejată * în scurt timp va fi lansat și Radarul Balastierelor

Un nou proiect de exploatare a resurselor minerale este pregătit în județul Iași, pe râul Moldova, în apropierea comunei Cristești. Firma Balastiera AMI SRL intenționează să extragă aproximativ 60.000 de metri cubi de nisip și pietriș, de pe o suprafață de aproape 1,5 hectare. Investiția este evaluată la 170.000 de lei, însă volumul materialului care urmează să fie scos din albie este considerabil. La o încărcătură ipotetică de 20 de metri cubi pe camion, transportul ar presupune aproximativ 3.000 de curse, numărul efectiv urmând să depindă de capacitatea vehiculelor folosite.

Aproape 15.000 de metri pătrați din albia Moldovei

Exploatarea este propusă în perimetrul „Cristești Sud”, în apropierea confluenței râurilor Moldova și Ozana. Terenul aparține statului, se află în administrarea Apelor Române și este închiriat beneficiarului din anul 2023. Documentația prevede extragerea agregatelor până la o adâncime medie de patru metri, cu un maxim de cinci metri în anumite puncte. Operațiunea este justificată prin necesitatea decolmatării și reprofilării albiei, pentru îmbunătățirea scurgerii apei și reducerea eroziunii malurilor. Materialul extras poate fi valorificat în industria construcțiilor, unde nisipul și pietrișul sunt folosite la producerea betoanelor, amenajarea drumurilor și realizarea lucrărilor de infrastructură.

Mai multe perimetre de exploatare pe râul Moldova

Proiectul de la Cristești nu reprezintă un caz izolat. O documentație tehnică anterioară inventaria 16 perimetre de exploatare a agregatelor minerale pe râul Moldova, însumând peste 143 de hectare. Evidența includea amplasamente din zona Cristești, Miroslovești și Mitești, dar și sectoare aflate în județul Neamț. Un perimetru autorizat nu înseamnă neapărat o exploatare activă, iar aceeași firmă poate administra mai multe amplasamente. Pentru evaluarea impactului asupra râului contează atât numărul exploatărilor, cât și suprafața ocupată și volumele extrase.

Extracția este prevăzută într-o arie naturală protejată

Un aspect sensibil al investiției îl reprezintă amplasarea în situl Natura 2000 „Râul Moldova între Oniceni și Mitești”. Activitatea trebuie să respecte restricții privind protejarea habitatelor și speciilor, inclusiv evitarea extracției în perioada aprilie–iulie.

Lucrările sunt prevăzute în etape, din aval spre amonte, fără coborârea sub cota naturală a albiei. La final, suprafețele exploatate trebuie nivelate.

Firma deține acord de mediu și o autorizație de construire.

Control mai strict pentru balastiere, din octombrie

Proiectul apare într-un moment în care autoritățile încearcă să întărească supravegherea exploatărilor de agregate minerale. Ministerul Mediului a anunțat că noua aplicație „Radarul Balastierelor” urmează să fie recepționată pe 26 octombrie 2026. Sistemul este conceput pentru corelarea cantităților autorizate cu cele declarate ca extrase și transportate.

Instrumentul completează platforma „Inspectorul Balastierelor”. În cazul exploatării de la Cristești, verificarea volumelor extrase, a condițiilor de mediu și a transporturilor va fi esențială. Dincolo de cele 60.000 de metri cubi prevăzuți în proiect, problema este modul în care exploatările succesive pot modifica albia unui râu și cât de riguros sunt controlate intervențiile asupra acesteia.

Dan DIMA