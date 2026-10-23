Bătălie pe parcări! Primăria scoate la licitație noi locuri în trei zone ale orașului

Ieșenii care vor să închirieze un loc de parcare de reședință trebuie să se grăbească! Direcția Exploatare Patrimoniu organizează marți, 3 noiembrie 2026, trei licitații publice cu strigare pentru locuri de parcare de pe bulevardul Nicolae Iorga, Splai Bahlui și strada Canta. Dosarele pot fi depuse doar online, până joi, 29 octombrie, la ora 13:00.

Licitațiile vor avea loc la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu din Șoseaua Națională nr. 43, iar participarea este rezervată locatarilor din blocurile arondate fiecărei parcări.

Programul licitațiilor:

Ora 10:00 – Bulevardul Nicolae Iorga nr. 51B: se scoate la licitație locul de parcare nr. 1. Pot participa locatarii blocurilor A7, F3, K2, L1 și R3.

Ora 11:00 – Splai Bahlui nr. 8A: este scos la licitație locul nr. 30. Sunt eligibili locatarii blocurilor E3, G1, G2, 6, 8 Anexă și 10.

Ora 12:00 – Strada Canta nr. 60: vor fi scoase la licitație șase locuri, numerotate 1, 3, 4, 5, 6 și 7. Pot participa locatarii blocurilor 480B și 480C.

Atenție la termenul-limită! Dosarele se trimit exclusiv prin e-mail

Cei interesați trebuie să transmită dosarele de înscriere în format electronic, scanat, la adresa de e-mail licitatii.camera12@gmail.com.

Termenul-limită este joi, 29 octombrie 2026, ora 13:00. Dosarele trebuie trimise până la această dată și oră pentru participarea la licitațiile programate în 3 noiembrie.

O altă regulă importantă: fiecare unitate locativă se poate înscrie pentru un singur loc de parcare.

Prin urmare, ieșenii interesați trebuie să verifice dacă blocul în care locuiesc se află pe lista aferentă parcării dorite și să pregătească din timp documentele necesare. Procedura se desfășoară prin licitație publică cu strigare, iar atribuirea locurilor nu este automată. Carmen DEACONU