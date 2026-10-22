Avertisment dur despre războiul lui Putin și banii din petrol, lansat de la Iași

Semnal de alarmă cu implicații pentru întreaga regiune, lansat chiar la Iași! Armatele de pe flancul estic trebuie să fie gata să reacționeze rapid la atacurile cu drone ale Rusiei, care lovesc teritoriul și populația Ucrainei. Avertismentul a fost transmis de maiorul ucrainean Taras Prokop, în cadrul conferinței „Înzestrarea forțelor armate în noul context de securitate regională”.

Războiul de la granița NATO demonstrează că dronele au devenit una dintre cele mai importante amenințări de pe câmpul de luptă. Capacitatea de a detecta și neutraliza rapid aceste aparate poate face diferența între apărare și vulnerabilitate, iar statele de pe flancul estic nu își mai pot permite să trateze riscurile cu superficialitate.

Petrolul, combustibilul războiului lui Putin

Maiorul Taras Prokop a atras atenția și asupra unei alte mize strategice: banii obținuți de Rusia din vânzarea petrolului. Potrivit acestuia, veniturile din comercializarea hidrocarburilor pe piețele europene reprezintă o sursă importantă de finanțare pentru războiul declanșat de Kremlin.

O eventuală oprire a vânzărilor de petrol și produse petroliere către alte state europene ar putea contribui la încheierea mai rapidă a conflictului, consideră oficialul ucrainean. În acest context, situația activelor Lukoil și posibilitatea vânzării acestora ridică întrebări privind destinația viitoare a petrolului și circuitul comercial al resurselor rusești.

Mesajul transmis la Iași este unul direct: presiunea militară asupra Rusiei nu poate fi separată de presiunea economică. Cât timp veniturile din petrol continuă să alimenteze bugetul de război, Moscova dispune de resurse pentru a susține conflictul.

România, obligată să-și întărească apărarea

La aceeași conferință, comandorul Vasile Duță, responsabil de planificarea înzestrării în cadrul Forțelor Navale Române, a subliniat nevoia sincronizării capacităților militare ale României cu cele ale aliaților NATO și a dotării armatei cu echipamente moderne.

Dronele reprezintă o amenințare majoră, însă răspunsul nu poate însemna abandonarea celorlalte capabilități militare. O concentrare exclusivă asupra apărării antidrone ar putea crea vulnerabilități în alte domenii, iar România trebuie să păstreze un echilibru între prioritățile de înzestrare și obligațiile asumate în cadrul Alianței.

Discuțiile de la Iași readuc în prim-plan presiunile de securitate din regiune: dronele schimbă regulile războiului, petrolul finanțează mașinăria militară a Kremlinului, iar flancul estic al NATO trebuie să fie pregătit să răspundă rapid și eficient unor amenințări în continuă evoluție. Carmen DEACONU