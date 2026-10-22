* județul Iași are peste 1.600 de proiecte de construcții în diferite stadii de dezvoltare * investițiile private reprezintă peste jumătate din valoarea estimată a pieței, dar ritmul începerii lucrărilor rămâne mult sub cel al proiectelor planificate

În județul Iași se pregătesc de aproape două ori mai multe proiecte de construcții decât se execută în prezent. Este una dintre particularitățile pieței locale, unde interesul pentru dezvoltări imobiliare, spații industriale și investiții publice a generat un portofoliu estimat la 23,33 miliarde de lei. Cifra nu reflectă însă volumul lucrărilor realizate, ci valoarea unor proiecte aflate în etape foarte diferite, de la primele documentații până la construcții finalizate.

Un proiect din patru se află în execuție

Datele platformei VICTA, administrată de IBC Focus, indică 1.612 proiecte monitorizate în județul Iași în primele nouă luni din 2026. Dintre acestea, 437 se află în etapa de construcție, echivalentul a aproximativ 27% din total. În cazul Iașului, 558 de proiecte parcurg procedurile de autorizare, iar alte 187 se apropie de etapa execuției. Lor li se adaugă 71 de investiții în proiectare și 11 aflate la nivel de intenție. În schimb, 220 de proiecte figurează ca finalizate, iar 128 sunt în etapa amenajărilor. Această distribuție arată că piața nu poate fi evaluată numai prin numărul investițiilor anunțate.

Piața imobiliară atrage cele mai multe inițiative

Construcțiile de locuințe rămân principalul motor al dezvoltării private. Cele 857 de proiecte rezidențiale monitorizate arată amploarea interesului pentru acest sector, însă nu indică automat numărul apartamentelor care vor fi livrate sau cererea efectivă de pe piață.

Dezvoltarea industrială are o prezență mult mai redusă numeric, cu 196 de proiecte. Diferența evidențiază orientarea puternică a investițiilor către sectorul rezidențial, deși impactul economic al unei fabrici sau al unui centru logistic poate depăși considerabil efectele unui proiect imobiliar de mici dimensiuni.

Construcțiile comerciale, investițiile comunitare, hotelurile și facilitățile de agrement completează tabloul unei piețe în care dezvoltarea urbană și extinderea activităților economice evoluează în paralel.

Companiile private au proiecte de 13,29 miliarde de lei

Din valoarea estimată a pieței, 13,29 miliarde de lei revin investițiilor finanțate exclusiv din capital privat. Este vorba despre 1.222 de proiecte, ceea ce indică rolul major al companiilor și dezvoltatorilor în transformarea fondului construit.

Administrațiile și instituțiile publice au 369 de investiții, cu o valoare totală de 8,31 miliarde de lei. Alte 21 de proiecte, evaluate la 1,73 miliarde de lei, utilizează finanțări mixte.

Raportul dintre numărul proiectelor și valoarea acestora scoate în evidență o particularitate: investițiile publice sunt, în medie, mai costisitoare. Un proiect public are o valoare medie estimată de aproximativ 22,5 milioane de lei, față de 10,9 milioane de lei în cazul celor private. Diferența poate fi explicată inclusiv prin natura lucrărilor, fără să reprezinte însă un indicator al eficienței cheltuielilor.

Ce înseamnă cele 23 de miliarde pentru economia Iașului

Valoarea proiectelor trebuie separată de banii care ajung efectiv la constructori, furnizori și angajați. O investiție aflată în autorizare nu produce aceleași efecte economice precum un șantier activ, unde sunt contractate materiale, echipamente și servicii.

Totodată, simpla includere a unei investiții în portofoliul monitorizat nu garantează că aceasta va fi realizată în forma sau la valoarea inițială. Costurile de finanțare, modificările documentațiilor și deciziile investitorilor pot influența calendarul lucrărilor.

Pentru sectorul local al construcțiilor, indicatorul relevant în perioada următoare va fi trecerea proiectelor din faza administrativă în cea de execuție. Abia atunci investițiile planificate se pot transforma în contracte, locuri de muncă și activitate economică.

În clasamentul național realizat pe baza numărului proiectelor monitorizate, județul Iași ocupă poziția a opta. Dan DIMA