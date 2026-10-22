* evenimentul revine vineri, 23 octombrie, la Valea Lupului, cu un târg organizat de elevi, ateliere creative și spectacole * banii strânși vor susține proiectele școlare și un program dedicat sănătății emoționale a copiilor

Elevii Liceului „Profesor Mihai Dumitriu” din Valea Lupului se pregătesc să devină, pentru o zi, comercianți, artiști și organizatori de evenimente. Vineri, 23 octombrie 2026, de la ora 13:00, comunitatea este invitată la cea de-a treia ediție a Festivalului Toamnei, organizată la Rustic Wood și La Pui de Urs. Intrarea este gratuită, iar încasările din vânzarea produselor realizate de copii vor fi folosite pentru activități educaționale și pentru continuarea programului „Cercul Siguranței”.

Fiecare clasă își deschide propriul stand

Festivalul transformă spațiile Rustic Wood și La Pui de Urs într-un târg al comunității școlare. Fiecare clasă va avea un stand cu produse pregătite de elevi, împreună cu părinții și profesorii. De la bunătăți de sezon până la obiecte realizate manual, toate vor putea fi cumpărate de participanți, contribuind astfel la finanțarea proiectelor copiilor.

La Pui de Urs va funcționa zona de târg, alături de atelierele creative pentru cei mici. Activitățile vor avea teme alese chiar de elevi, de la toamnă la Halloween, iar participarea la ateliere se va face pe bază de bilet.

La Rustic Wood, elevii vor urca pe scenă pentru un spectacol de talente cu muzică, dans, recitări și scenete. Programul va fi completat de o zonă gastronomică, unde participanții vor găsi preparate calde, inclusiv grătar, fasole cu cârnați și sarmale pregătite cu sprijinul comunității.

Banii strânși vor susține sănătatea emoțională a elevilor

Dincolo de componenta recreativă, Festivalul Toamnei are un obiectiv educațional. Fondurile obținute din vânzări vor fi direcționate către proiectele claselor și către programul „Cercul Siguranței”, implementat pentru al patrulea an consecutiv.

Programul, derulat în perioada 2023–2026 de Asociația „Prietenii Școlii Valea Lupului”, urmărește dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale copiilor, sprijinirea profesorilor în gestionarea situațiilor dificile și implicarea părinților în crearea unui mediu școlar sigur și echilibrat. Accentul cade pe relațiile dintre elevi și adulți, pe comunicare și pe capacitatea copiilor de a-și înțelege și gestiona emoțiile. În acest fel, banii adunați la festival contribuie la activități care continuă și după încheierea evenimentului.

Festivalul Toamnei ajunge în 2026 la a treia ediție și continuă o serie de inițiative prin care școala încearcă să atragă comunitatea în proiectele sale. În luna mai, aceeași colaborare dintre liceu și Asociația „Prietenii Școlii Valea Lupului” a stat la baza Festivalului „Mozaic”, dedicat abilităților și profesiilor viitorului.

Evenimentul este deschis tuturor locuitorilor din Valea Lupului, dar și familiilor din Iași și din localitățile învecinate. Accesul este gratuit, iar cei care doresc să sprijine inițiativa pot cumpăra produse de la standurile elevilor sau pot participa la atelierele organizate.

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