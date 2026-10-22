* Ministerul Sănătății recunoaște problemele de finanțare a spitalelor și anunță fonduri suplimentare pentru urgențe, ambulanțe și programele naționale de tratament * la Iași, miza este continuitatea serviciilor medicale, în special pentru pacienții cu boli grave

Spitalele din România se confruntă cu o presiune financiară tot mai mare, iar Ministerul Sănătății încearcă să evite blocarea unor servicii medicale esențiale. Ministrul Alexandru Rogobete a recunoscut că fondurile sunt insuficiente și a promis noi alocări bugetare. Situația privește direct și marile spitale din Iași, care asigură tratamente pentru pacienți din întreaga regiune a Moldovei.

Banii pentru urgențe și ambulanțe, o prioritate

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Guvernul încearcă să găsească, până săptămâna viitoare, resursele necesare pentru reducerea presiunii financiare asupra spitalelor. Prioritare sunt unitățile de primiri urgențe, serviciile de ambulanță și programele naționale de sănătate, unde au existat discontinuități de finanțare.

„Cifrele nu arată bine”, a recunoscut ministrul, care a cerut managerilor de spitale și pacienților să nu intre în panică. El a explicat că o parte importantă din fondurile destinate salariilor a fost redirecționată pentru finanțarea unităților de primiri urgențe în luna octombrie. Soluția a permis susținerea activității medicale pe termen scurt, dar arată dificultățile bugetare cu care se confruntă sistemul sanitar. Ministerul urmărește suplimentarea alocărilor înainte ca problemele financiare să afecteze continuitatea serviciilor.

Tratamentele oncologice și programele naționale, în atenție

Pentru Iași, problema finanțării este importantă prin prisma rolului regional al unităților sanitare. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” deservește numeroși pacienți din Moldova, iar Institutul Regional de Oncologie asigură investigații și tratamente pentru bolnavii de cancer. Institutul Regional de Oncologie Iași derulează, prin finanțare de la Casa de Asigurări de Sănătate, programe de tratament oncologic, radioterapie, investigații PET-CT și diagnostic al leucemiilor acute. Continuitatea acestor servicii depinde de disponibilitatea fondurilor și de asigurarea medicamentelor și materialelor necesare.

Ministrul Sănătății a admis că programele naționale au traversat perioade cu finanțare discontinuă și a anunțat că fondurile vor fi suplimentate.

„Rog pacienții să rămână calmi, pentru că programele naționale de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate vor fi alimentate în curând și discontinuitățile de care am vorbit toată vara se vor opri”, a declarat Alexandru Rogobete.

Spitalele trebuie să raporteze urgent lipsurile

Ministerul Sănătății a cerut unităților de primiri urgențe să transmită informații despre stocurile de medicamente, materiale sanitare și alte resurse necesare funcționării.

Datele vor fi centralizate pentru identificarea spitalelor cu probleme și redistribuirea rapidă a resurselor acolo unde există riscul întreruperii activității.

În paralel, autoritățile pregătesc reașezarea alocărilor bugetare pentru urgențe, ambulanțe și programele naționale. Ministrul a anunțat și vizite în spitalele care au nevoie de sprijin pentru rezolvarea unor blocaje administrative sau financiare.

Promisiunea Guvernului nu înseamnă încă bani ajunși în conturile spitalelor. Până la aprobarea și distribuirea fondurilor suplimentare, presiunea financiară asupra sistemului medical continuă.

Clara DIMA