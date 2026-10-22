* clădiri istorice propuse pentru noi utilizări, investiții imobiliare și spații comerciale în zone protejate * documentele Direcției Județene pentru Cultură arată unde se pregătesc intervențiile și ce obstacole întâmpină investitorii

Centrul istoric al Iașului atrage noi investiții imobiliare, comerciale și medicale. Documentațiile analizate în 2026 de Comisia Zonală a Monumentelor Istorice indică proiecte de reconversie a unor clădiri existente, construcții de locuințe și amenajări comerciale. Printre adresele vizate se află fostul magazin Materna, zona Barnovschi, strada Ion Creangă și vecinătatea Casei Costache Negruzzi. Nu toate proiectele au însă avize favorabile.

Materna, din spațiu comercial în clădire cu funcțiuni multiple

Una dintre intervențiile importante privește imobilul Materna, situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 14. Documentația prevede reabilitarea și modernizarea construcției, modificarea funcțiunilor, înlocuirea șarpantei și a învelitorii, amenajarea podului și instalarea unui ascensor interior. Proiectul include spații comerciale și birouri, precum și amplasarea unor panouri publicitare. Imobilul se află în situl protejat „Centrul istoric și Curtea Domnească”.

Barnovschi, locuințe și comerț lângă monumente istorice

O intervenție de amploare este pregătită în perimetrul străzilor Otilia Cazimir, Ghica Vodă, M. Barnovschi, Smârdan și Bucșinescu. Investiția cuprinde locuințe colective, spații comerciale, servicii și extinderea unei parcări subterane. Documentația menționează modificări ale unor proiecte autorizate anterior, între 2017 și 2022. Zona se află în apropierea ansamblului fostei Mănăstiri Barnovschi, a Bisericii Sfântul Lazăr și a secției Ghelerter a Spitalului de Psihiatrie, toate incluse în documentația privind regimul de protecție.

Proiectul a primit o rezoluție de respingere într-o examinare anterioară și figurează din nou în evidențe.

Strada Ion Creangă, restaurare și modernizare comercială

Pe strada Ion Creangă nr. 4, o documentație înregistrată la 8 octombrie prevede reabilitarea unor monumente istorice, amenajarea podului, recompartimentări interioare și lucrări exterioare. Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice, iar vecinătatea cu alte case protejate impune examinarea intervenției în raport cu valoarea arhitecturală a ansamblului.

Pe aceeași stradă, la nr. 17, un alt proiect privește modernizarea parterului și modificarea fațadei unui sediu comercial, inclusiv semnalizarea acestuia. Cele două intervenții au obiective diferite: una urmărește reabilitarea fondului construit istoric, cealaltă adaptarea unui spațiu pentru activitate economică.

O clinică medicală și parcări subterane lângă Casa Negruzzi

La intersecția străzilor Costache Negruzzi și Horia, pe amplasamentul identificat prin numerele 13A și 13, este propusă construirea unei clinici medicale cu parcări subterane. Proiectul urbanistic se află într-un perimetru sensibil, în vecinătatea Casei scriitorului Costache Negruzzi, a Casei Carp și a altor imobile istorice. Documentația a fost înaintată Ministerului Culturii, potrivit rezoluției publicate.

Ce se schimbă în centrul Iașului

Cele patru amplasamente arată direcții diferite de intervenție: modernizarea spațiilor comerciale, extinderea funcțiunilor medicale, construirea de locuințe și reabilitarea clădirilor protejate. Noile funcțiuni pot modifica traficul, necesarul de parcări, accesul pietonal și utilizarea clădirilor din centrul orașului.

Diferența dintre restaurare și reconversie devine astfel esențială. O clădire poate fi renovată fără să își păstreze utilizarea anterioară, iar o investiție nouă poate influența caracterul unei întregi străzi.

Dan DIMA