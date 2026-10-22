Elevii ieșeni vor descoperi muzica prin joc

* Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași reunește profesori și specialiști internaționali într-un proiect dedicat noilor metode de educație muzicală * elevii vor experimenta învățarea prin joc și instrumente muzicale.

Cum poate fi predată muzica astfel încât copiii să participe activ, să experimenteze și să-și dezvolte creativitatea? Universitatea Națională de Arte „George Enescu” (UNAGE) din Iași aduce în discuție alternative la metodele tradiționale de predare, prin proiectul internațional „Music for All”. Inițiativa reunește profesori, cercetători și specialiști din România, Statele Unite și Marea Britanie și propune utilizarea jocului, mișcării și instrumentelor muzicale în procesul de învățare.

Educația muzicală, între metode tradiționale și noi abordări

Proiectul „MUSIC FOR ALL: Strategii și mijloace alternative în educația muzicală actuală” este organizat de Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice din cadrul UNAGE Iași. Inițiativa pornește de la necesitatea adaptării educației muzicale preuniversitare la generațiile actuale, pentru care experiențele interactive pot reprezenta o alternativă la predarea bazată exclusiv pe explicații și exerciții repetitive.

Finanțat printr-un grant de cercetare acordat de Institutul de Cercetare Multidisciplinară în Artă al universității, proiectul urmărește dezvoltarea colaborării dintre mediul universitar și școli. Accentul cade pe metode care îmbină muzica, mișcarea corporală, improvizația și participarea directă a elevilor.

Pe 22 octombrie 2026, Corpul Artes al UNAGE Iași găzduiește Conferința Internațională „Inovații, reconfigurări și provocări în educația muzicală actuală: Strategii și mijloace alternative de predare”. Evenimentul aduce în atenție soluții pedagogice care pot transforma orele de muzică în activități mai dinamice și mai accesibile.

Specialiști din SUA și Marea Britanie, în dialog cu profesorii ieșeni

Printre invitații conferinței se află Adriana Ausch, pedagog și profesor la Longy School of Music of Bard College din Boston, Statele Unite. Aceasta va participa online și va prezenta lucrarea „Dincolo de sunet: universul viu al pedagogiei Dalcroze”.

Metoda Dalcroze pune în relație muzica și mișcarea corpului, folosind experiența fizică pentru înțelegerea ritmului și a expresiei muzicale. Abordarea permite explorarea noțiunilor muzicale prin activități practice, nu doar prin studierea teoriei.

O altă intervenție online îi aparține Larisei Neculai, reprezentantă a organizației Music as Therapy International din Bristol, Marea Britanie. Prelegerea sa examinează valențele muzicoterapeutice care pot susține potențialul de învățare într-o educație muzicală centrată pe elev.

Conferința include și un moment artistic susținut de Corul Waldorfia al Liceului Teoretic Waldorf din Iași, sub conducerea profesorului Daniel Popa.

Elevii ieșeni vor descoperi muzica prin joc

Componenta practică a proiectului este reprezentată de workshop-ul interactiv „Descoperim arta muzicală prin joc”, care aduce împreună studenți ai universității și elevi din învățământul preuniversitar.

Participă copii de la Colegiul Național Iași, coordonați de prof. dr. Gabriela Rusu, și de la Liceul Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”, sub îndrumarea profesoarelor Ionela Secuianu și Felicia State.

Atelierul utilizează instrumentarul muzical Orff, asociat unei pedagogii bazate pe ritm, joc, mișcare și participare colectivă. Elevii pot explora sunetele prin exerciții practice și activități de grup, fără ca experiența să fie condiționată exclusiv de cunoașterea notației muzicale.

Pentru studenții UNAGE, întâlnirea reprezintă și o oportunitate de a aplica metode didactice în relația directă cu elevii, într-un cadru diferit de cel al cursurilor universitare.

Un proiect de cercetare cu aplicații în școală

Proiectul este coordonat de asist. univ. dr. Mihaela Rusu, alături de o echipă din care fac parte conf. univ. dr. Rosina Filimon, lect. univ. dr. Mihaela Balan, lect. univ. dr. Ona Anghel și asist. univ. drd. Oana Zamfir.

Dincolo de conferința internațională, miza inițiativei este apropierea cercetării pedagogice de activitatea din școli. Metodele prezentate și experimentate propun o educație muzicală în care copiii nu sunt doar spectatori sau interpreți ai unor partituri, ci participanți activi la descoperirea și înțelegerea muzicii. Maura ANGHEL