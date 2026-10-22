Psihologii din Iași discută și rolul emoțiilor

* videoclipurile de câteva secunde, consumate zilnic de copii și adolescenți, ridică întrebări despre concentrare, memorie, autocontrol și rezultatele școlare * psihologii ieșeni aduc în discuție cercetările internaționale și riscurile consumului digital excesiv

Cât de mult influențează TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts capacitatea elevilor de a se concentra la școală? Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează vineri, 23 octombrie 2026, o dezbatere despre efectele videoclipurilor scurte asupra atenției, comportamentului și performanței academice. Discuția pornește de la studii care identifică legături între consumul intens de conținut digital și dificultățile cognitive, fără a considera telefonul drept cauza automată a problemelor școlare.

Aproape 100.000 de participanți într-o analiză despre atenție

O analiză științifică publicată în 2025 în revista Psychological Bulletin, care a reunit 71 de studii și 98.299 de participanți, a identificat o asociere între utilizarea frecventă a videoclipurilor scurte și rezultate mai slabe la evaluarea atenției și a controlului impulsurilor.

O altă analiză, publicată în iunie 2026 în European Child & Adolescent Psychiatry, a examinat 42 de studii, cu 46.912 participanți. Consumul intens și nestructurat, de regulă de cel puțin patru ore zilnic, a fost asociat cu niveluri mai ridicate de neatenție, impulsivitate și dificultăți de autoreglare.

De ce devine dificilă concentrarea la școală

Videoclipurile scurte oferă o succesiune rapidă de imagini, sunete și stimuli emoționali. Utilizatorul poate trece instantaneu la alt conținut, iar algoritmii personalizează permanent materialele afișate.

În schimb, citirea unui text, rezolvarea unei probleme matematice sau pregătirea unui examen presupun menținerea atenției asupra aceleiași activități.

Cercetările sugerează că utilizarea problematică a platformelor poate fi asociată cu dificultăți de concentrare și amânarea sarcinilor. Totuși, relația poate funcționa și invers: elevii care întâmpină deja probleme de atenție sau gestionare a emoțiilor pot fi mai atrași de aceste platforme.

O analiză a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene, publicată în mai 2026, a examinat 81 de studii longitudinale și experimentale. Concluziile indică legături între folosirea recreativă necontrolată a mediului digital, distragerea atenției și rezultate școlare mai slabe. Utilizarea educațională, structurată, poate avea însă beneficii.

Psihologii din Iași discută și rolul emoțiilor

Dezbaterea organizată de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul UAIC se intitulează „De la scroll la studiu: psihologia consumului de videoclipuri scurte”. Specialiștii vor analiza relația dintre vizionarea excesivă, controlul impulsurilor, reglarea emoțională, procrastinare și implicarea academică. Un punct important îl constituie motivele pentru care copiii folosesc aceste platforme. Uneori, videoclipurile devin o modalitate de evitare a plictiselii, anxietății, frustrării sau stresului. Organizatorii atrag atenția asupra necesității de a diferenția utilizarea obișnuită de cea intensă sau problematică. O dificultate școlară nu poate fi atribuită automat consumului de TikTok sau Reels.

Studiile disponibile susțin o abordare bazată pe înțelegerea obiceiurilor digitale, nu exclusiv pe interdicții. Contează durata utilizării, tipul conținutului, momentul vizionării și măsura în care telefonul interferează cu somnul, învățarea sau activitățile zilnice.

Clara DIMA