* Primăria pregătește o investiție în infrastructura medicală destinată pacienților cu boli rare * proiectul a intrat în procedura de avizare, iar pentru studiul de fezabilitate figurează o achiziție de 265.000 de lei

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași ar putea avea un centru de expertiză în boli rare, destinat îmbunătățirii accesului la diagnostic și îngrijire specializată. Documentele publice indică o valoare estimată de 265.000 de lei pentru serviciile aferente studiului de fezabilitate al centrului.

Diagnosticarea bolilor rare, o provocare pentru pacienți

Bolile rare reprezintă una dintre cele mai dificile categorii de afecțiuni pentru sistemul sanitar. Diversitatea manifestărilor clinice și numărul redus de specialiști pentru anumite patologii pot întârzia stabilirea unui diagnostic.

Un centru de expertiză ar putea facilita colaborarea dintre medici din specialități diferite și orientarea pacienților către investigațiile necesare. Pentru Iași, dezvoltarea unei asemenea structuri ar putea consolida rolul orașului ca pol medical regional.

Investiția este pregătită într-un moment în care România încearcă să îmbunătățească serviciile destinate pacienților cu afecțiuni rare.

Spitalul Parhon din Iași se numără printre partenerii proiectului național ExpertRARE, coordonat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare în Genomică. Programul urmărește dezvoltarea unor instrumente comune de lucru și pregătirea personalului medical pentru îngrijirea multidisciplinară a pacienților.

Potrivit Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, proiectul prevede instruirea a 1.308 medici și asistenți medicali, în legătură cu 18 categorii de boli rare.

Clara DIMA