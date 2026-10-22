Ieșenii se pot vaccina antigripal în 57 de farmacii

Ieșenii au la dispoziție 57 de puncte farmaceutice pentru vaccinarea împotriva gripei sezoniere în campania 2026–2027! De la marile centre comerciale din municipiul Iași până la farmaciile din localitățile din jur, rețeaua de vaccinare oferă o alternativă pentru cei care vor să se protejeze înainte ca virusurile gripale să circule intens. Însă nu toată lumea beneficiază de aceleași condiții de compensare, iar accesul la vaccin presupune respectarea unor reguli medicale.

57 de puncte de vaccinare, din cartiere până în comunele județului

Lista unităților autorizate cuprinde farmacii din rețelele Dr. Max, Catena, Help Net, Lara Farm, Axa Farm și Pharma Pro Expres, dar și farmacii independente. În municipiul Iași, punctele sunt răspândite în zone precum Păcurari, Tudor Vladimirescu, Alexandru cel Bun, Nicolina, Bucium și centrul orașului.

Printre locațiile menționate se află farmacii Dr. Max din Iulius Mall, Palas Shopping Mall, Hala Centrală, Moldova Mall și Family Market Bucium, precum și unități Catena din Piața Unirii și din cartierele orașului. Puncte de vaccinare sunt incluse și în Valea Lupului, Miroslava, Tomești, Ciurea, Holboca, Dobrovăț, Voinești, Lețcani și Târgu Frumos.

Lista completă este publicată de Colegiul Farmaciștilor Iași. Înainte de deplasare, este recomandat ca ieșenii să contacteze farmacia pentru a verifica disponibilitatea vaccinului și programul de administrare.

Cine primește vaccinul antigripal gratuit

Vestea importantă pentru populație este că anumite categorii beneficiază de compensarea integrală a vaccinului. Potrivit informațiilor prezentate de autoritățile sanitare, acestea includ copiii cu vârste între 6 luni și 19 ani, persoanele de cel puțin 65 de ani, pacienții între 19 și 65 de ani cu anumite boli cronice, femeile însărcinate și personalul medico-sanitar și auxiliar.

Pentru persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani care nu se încadrează în categoriile eligibile pentru compensare integrală, vaccinul beneficiază de compensare de 50%, în condițiile aplicabile.

Atenție însă: compensarea vaccinului nu înseamnă automat că și administrarea este gratuită. Vaccinul se obține pe bază de prescripție medicală, iar imunizarea în farmacii poate fi realizată numai în unitățile autorizate, de farmaciști instruiți special. Ieșenii pot apela și la medicul de familie pentru recomandare și vaccinare.

Gripa nu este o simplă răceală. Infecția poate provoca forme severe, mai ales în cazul vârstnicilor, copiilor mici, femeilor însărcinate și persoanelor cu afecțiuni cronice. Vaccinarea reduce riscul formelor grave și poate contribui la diminuarea spitalizărilor și a complicațiilor.

Protecția imună se dezvoltă, de regulă, în aproximativ două săptămâni de la vaccinare, motiv pentru care imunizarea în toamnă este recomandată înaintea perioadei de circulație intensă a virusurilor gripale. Nicoleta ZANCU