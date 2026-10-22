Sute de ieșeni care au abandonat  școala se întorc pentru a-și finaliza studiile

Cifrele arată că nevoia de recuperare a studiilor nu se limitează la municipiul Iași, ci ajunge și în alte comunități ale județului.

Programul se adresează persoanelor care au depășit vârsta obișnuită de școlarizare fără să finalizeze învățământul obligatoriu. Pentru unii, lipsa studiilor poate deveni o piedică în găsirea unui loc de muncă și în obținerea unui venit stabil. „A doua șansă” încearcă să schimbe acest traseu printr-un sistem flexibil, adaptat competențelor deja dobândite și nevoilor fiecărui cursant.

37 de cursanți recuperează învățământul primar

În programul pentru învățământul primar sunt înscriși 37 de cursanți, potrivit tabelului furnizat. Dintre aceștia, 21 figurează la Școala Gimnazială „B. P. Hasdeu”, iar 16 la Școala Gimnazială Lunca Cetățuii.

Persoanele eligibile pot recupera clasele primare într-un interval standard de doi ani, iar durata poate fi ajustată în funcție de competențele demonstrate. Pentru cei care au rămas în urmă cu școala, revenirea în sistem poate însemna primul pas spre continuarea studiilor și spre noi oportunități.

229 de cursanți, în programul pentru nivelul gimnazial

Cea mai mare parte a cursanților din tabelele prezentate se regăsește în programul pentru învățământul secundar inferior: 229 de persoane, prin însumarea efectivelor indicate pentru șase unități și locații.

La Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” din Iași sunt menționați 42 de cursanți, la Școala Gimnazială Chicerea – locația Goruni, 32, iar la Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași, 26. Liceul Teoretic „Ion Neculce” din Iași figurează cu 71 de cursanți, Școala Gimnazială Gâștești cu 16, iar Școala Gimnazială Ciurea cu 42.

Programul pentru nivelul gimnazial are o durată standard de patru ani și combină educația de bază cu pregătirea pentru o calificare profesională. Printre domeniile menționate în tabel se află alimentația, turismul și alimentația, precum și confecțiile-tricotaje. Durata poate fi redusă în funcție de competențele demonstrate, iar cursanții care au nevoie de timp suplimentar pot beneficia de sprijin și de prelungirea școlarizării.

Clasele „A doua șansă” pot fi înființate de unitățile de învățământ interesate, cu avizul Inspectoratului Școlar Județean. Programul folosește un curriculum modular, evaluează competențele dobândite anterior și permite adaptarea pregătirii la nevoile fiecărui cursant.

Carmen DEACONU