Bustul unui președinte american, dezvelit la Iași

Iașul își consolidează legăturile istorice cu Statele Unite ale Americii printr-un gest simbolic cu rezonanță diplomatică. Bustul lui Woodrow Wilson, cel de-al 28-lea președinte american, a fost dezvelit în Parcul Prieteniei Româno-Americane, în prezența reprezentanților Ambasadei SUA în România și a autorităților locale.

Evenimentul readuce în prim-plan o pagină importantă a istoriei: sprijinul acordat de Wilson principiului autodeterminării popoarelor, într-o perioadă în care națiunile Europei își căutau drumul după Primul Război Mondial. Acest principiu a contribuit la contextul internațional în care românii și-au afirmat idealul unității naționale.

Alegerea Iașului pentru acest omagiu are o puternică semnificație istorică. În timpul Primului Război Mondial, orașul a găzduit autoritățile centrale și Armata Română, devenind un reper al rezistenței și continuității statului român în anii de cumpănă.

Primarul Mihai Chirica a subliniat importanța relației dintre Iași, România și partenerii americani, transmițând un mesaj de apreciere pentru prietenia și sprijinul acordat comunității locale și țării noastre.

Bustul lui Woodrow Wilson devine astfel un nou reper în Parcul Prieteniei Româno-Americane și un simbol al legăturilor istorice dintre cele două națiuni. Pentru Iași, oraș cu un rol esențial în istoria României moderne, monumentul este și o invitație de a păstra vie memoria momentelor în care idealurile de libertate și autodeterminare au schimbat destinul Europei. Carmen DEACONU