Vin peste 600.000 de doze de vaccin antigripal

Ministerul Sănătății anunță noi livrări de peste 600.000 de doze de vaccin antigripal până la sfârșitul lunii octombrie, după ce stocurile unor produse injectabile s-au redus considerabil. La Iași, în sezonul gripal precedent, aproape 68.400 de persoane s-au vaccinat, potrivit datelor DSP.

Vești importante pentru ieșenii care vor să se vaccineze împotriva gripei, dar întâmpină dificultăți în găsirea serului în farmacii. Ministerul Sănătății a anunțat că noi cantități de vaccin antigripal injectabil vor fi distribuite începând de săptămâna viitoare, iar până la finalul lunii octombrie ar urma să ajungă pe piață peste 600.000 de doze.

Concret, în perioada 19–25 octombrie sunt programate livrări de peste 350.000 de doze, urmate de alte 250.000 până la sfârșitul lunii. Reaprovizionarea vine după ce stocurile vaccinurilor injectabile Vaxigrip și Influvac s-au redus puternic în urma distribuțiilor din septembrie.

Aproape 68.400 de persoane vaccinate la Iași în sezonul trecut

Datele centralizate de Direcția de Sănătate Publică Iași arată că, în sezonul gripal 2025–2026, până la începutul lunii martie 2026, în județ s-au vaccinat antigripal 68.389 de persoane.

Dintre acestea, 65.966 au beneficiat de vaccin compensat integral sau parțial, pe baza prescripțiilor medicale, în timp ce 2.423 de persoane au cumpărat vaccinul din fonduri proprii, direct din farmacii.

Cifrele arată că marea majoritate a ieșenilor vaccinați au apelat la schema de compensare, în timp ce o parte mai mică a achitat integral costul vaccinului.

Ce trebuie să știe ieșenii despre vaccinurile disponibile

În România sunt autorizate patru vaccinuri pentru prevenirea gripei sezoniere. Potrivit Ministerului Sănătății, vaccinul intranazal Fluenz, destinat copiilor și adolescenților, și Efluelda, recomandat persoanelor de 60 de ani și peste, sunt disponibile în cantități suficiente. În cazul vaccinurilor injectabile Vaxigrip și Influvac, stocurile s-au diminuat considerabil.

Autoritățile precizează că noile doze vor fi distribuite la nivel național. Disponibilitatea concretă poate varia însă de la o farmacie la alta, inclusiv în Iași.

Vaccinarea este recomandată în special persoanelor cu risc crescut de complicații, precum vârstnicii, copiii cu vârsta de cel puțin șase luni, femeile însărcinate și persoanele cu boli cronice.

Vaccin gratuit pentru unele categorii și compensat pentru altele

Vaccinul antigripal este compensat integral pentru categoriile eligibile cu risc crescut. Persoanele cu vârste între 45 și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de o compensare de 50% din prețul de referință.

Serul se obține din farmacie pe baza unei prescripții medicale și poate fi administrat de medicul de familie sau în farmaciile autorizate pentru vaccinare.

Pentru ieșenii care intenționează să se imunizeze în această toamnă, următoarele două săptămâni ar putea aduce o îmbunătățire a disponibilității vaccinurilor injectabile, odată cu intrarea în distribuție a noilor cantități anunțate de Ministerul Sănătății. Nicoleta ZANCU