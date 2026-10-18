* afacerile agricole din județul Iași ajung în fața judecătorilor, împovărate de datorii către furnizori, finanțatori și autorități publice * o firmă din Victoria a ajuns de la încasări de peste 750.000 de lei la o cifră de afaceri zero, iar o exploatație din Plugari încearcă să se salveze prin reorganizare judiciară

Agricultura ieșeană dă semne de slăbiciune, iar problemele financiare ale unor exploatații ajung pe masa Tribunalului Iași. Două afaceri agricole din comunele Plugari și Victoria se află în proceduri de insolvență, cu datorii către instituții financiare, furnizori și stat. Una dintre ele a acumulat obligații financiare de aproape un milion de lei, în timp ce veniturile raportate au coborât la zero. În celălalt caz, judecătorii au aprobat, vineri, 16 octombrie, un plan de reorganizare care ar putea permite continuarea activității. Dosarele arată dificultățile cu care se confruntă unele afaceri agricole din județ, chiar dacă nu sunt suficiente pentru a vorbi despre un faliment generalizat al sectorului.

De la afaceri de 759.000 de lei la venituri zero

Una dintre cele mai dificile situații financiare este cea a societății AGRO PETRIȘOR 85 SRL, din comuna Victoria, înființată în anul 2016 și având ca obiect de activitate cultivarea legumelor, pepenilor și plantelor rădăcinoase. În urmă cu trei ani, firma raporta o cifră de afaceri de 759.441 de lei. Activitatea părea să aibă o dimensiune economică importantă pentru o mică societate agricolă rurală, însă bilanțurile indicau deja probleme. La sfârșitul anului 2023, datoriile totale depășeau un milion de lei, iar pierderile ajungeau la 59.573 de lei. În 2024, cifra de afaceri s-a prăbușit la 255.286 de lei, iar pierderea a crescut la 102.198 de lei. Situația s-a deteriorat și mai mult în 2025, când societatea a raportat o cifră de afaceri de zero lei, pierderi de 26.707 lei și datorii totale de 989.281 de lei. Datele financiare arată și dispariția locurilor de muncă raportate. Dacă în 2023 și 2024 societatea avea câte doi salariați, în 2025 numărul mediu al angajaților a ajuns la zero. Un alt indicator îngrijorător este capitalul propriu negativ, de minus 54.040 de lei. Practic, la sfârșitul anului trecut, datoriile depășeau valoarea activelor societății.

Problemele societății AGRO PETRIȘOR 85 SRL au ajuns la Tribunalul Iași, iar instanța

instanța a admis solicitarea și a dispus deschiderea procedurii generale de insolvență.

Printre creditorii înscriși în dosar se numără și comuna Victoria, precum și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice.

La Plugari, Agricover, Rodbun și Deutsche Leasing sunt printre creditori

Un alt dosar care privește o afacere agricolă ieșeană este cel al întreprinderii individuale DARABĂ PETRICĂ, din comuna Plugari.

Procedura de insolvență a fost deschisă pe 12 martie 2026, la solicitarea debitorului, în dosarul 1062/99/2026.

Lista creditorilor cuprinde nume importante din sectorul finanțării și furnizării de servicii pentru agricultură: Agricover Credit IFN, Rodbun Grup SA și Deutsche Leasing România IFN. În dosar figurează și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, precum și Primăria comunei Plugari.

Prezența acestor creditori evidențiază complexitatea relațiilor financiare în care poate fi implicată o exploatație agricolă. De la finanțarea activității și achiziția utilajelor până la aprovizionare și obligații fiscale, agricultura presupune cheltuieli care trebuie susținute înainte ca recoltele să genereze venituri. Pe 16 octombrie, Tribunalul Iași a confirmat planul de reorganizare. Următorul termen a fost stabilit pentru 4 februarie 2027. Este o etapă importantă, deoarece întreprinderea are posibilitatea să își restructureze obligațiile financiare și să evite falimentul, dacă planul va fi respectat.

Cele două situații atrag atenția asupra unei vulnerabilități a agriculturii: diferența dintre momentul în care sunt făcute cheltuielile și cel în care apar veniturile. În agricultură, investițiile pentru pregătirea terenurilor, semințe, îngrășăminte, combustibil, utilaje și întreținerea culturilor sunt realizate înainte de valorificarea producției. O recoltă slabă, prețurile nefavorabile sau întârzierile la încasare pot afecta capacitatea unei exploatații de a-și achita obligațiile.

Dan DIMA