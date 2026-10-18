Spitalul de Recuperare Iași alocă 6.000 de euro pentru nevăzători

* unitatea medicală a cumpărat 200 de indicatoare cu scriere Braille, în valoare de 30.000 de lei * achizițiile au fost atribuite în aceeași zi unor societăți din județul Timiș, cu sediul la aceeași adresă * spitalul mai cumpărase 40 de indicatoare în luna iulie

Spitalul Clinic de Recuperare Iași investește aproape 6.000 de euro în indicatoare destinate persoanelor nevăzătoare. Unitatea medicală a atribuit, la începutul lunii octombrie, două achiziții directe pentru 200 de plăcuțe cu scriere Braille. Nu este însă prima comandă din acest an. În iulie, spitalul cumpărase alte 40 de indicatoare, astfel încât valoarea totală a achizițiilor din 2026 ajunge la 36.000 de lei, pentru 240 de plăcuțe.

Două achiziții de câte 15.000 de lei, în aceeași zi

Potrivit datelor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), prima comandă, publicată pe 30 septembrie și finalizată pe 1 octombrie, a fost atribuită firmei TESLA Numeric, iar cea de-a doua, încheiată tot pe 1 octombrie, firmei TESLA Automatic. Fiecare achiziție are valoarea de 15.000 de lei și cuprinde 100 de indicatoare, la un preț unitar de 150 de lei.

Un detaliu interesant apare în datele societăților furnizoare. Ambele au sediul în comuna Giroc, județul Timiș, la aceeași adresă. TESLA Numeric este administrată de Fogarassy Neszly Paul, iar TESLA Automatic de Fogarassy-Neszly Vlad. Cele două firme activează pe piața produselor destinate accesibilizării spațiilor publice pentru persoanele cu deficiențe de vedere. TESLA Numeric are înregistrate 188 de atribuiri în sistemul achizițiilor publice, dintre care 176 de achiziții directe, în timp ce TESLA Automatic figurează cu 118 achiziții directe. Clienții acestora sunt instituții publice din diferite zone ale țării, care cumpără indicatoare tactile și alte echipamente pentru nevăzători.

Colaborarea cu acești furnizori are însă un istoric mai vechi. În noiembrie 2018, spitalul a achiziționat indicatoare tactile Braille de la TESLA Numeric, pentru 3.210 lei.

TESLA Automatic se prezintă drept o companie specializată în accesibilizarea spațiilor pentru persoanele nevăzătoare. Oferta sa include indicatoare Braille, hărți tactile, panouri de informare și marcaje pentru orientare. Pe piața românească există și alți furnizori de asemenea produse, cu prețuri care diferă în funcție de dimensiuni, materiale și personalizare.

Clara DIMA