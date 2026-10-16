Șapte persoane reținute, cinci mașini de lux, de peste 500.000 de euro, confiscate la Iași

O operațiune de amploare a polițiștilor și procurorilor ieșeni s-a soldat cu șapte persoane reținute, alte trei plasate sub control judiciar și o captură impresionantă de bani și bunuri de lux.

În urma celor 48 de percheziții domiciliare desfășurate pe 15 octombrie, anchetatorii au ridicat sute de mii de lei, zeci de mii de euro și dolari, ceasuri de lux și 30 de carduri bancare. Cinci autoturisme de lux, evaluate la peste 500.000 de euro, au fost indisponibilizate.

Acțiunea a fost coordonată de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași și procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, într-un dosar care vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea-credință a creditului societății și spălare a banilor.

Șapte persoane au ajuns în arestul poliției, fiind vorba despre cinci bărbați și două femei. Alte trei persoane – doi bărbați și o femeie – au fost plasate sub control judiciar. Procurorii urmează să sesizeze judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile a celor reținuți.

Bani, carduri și mașini de lux, în vizorul anchetatorilor

Inventarul bunurilor ridicate în urma descinderilor este impresionant. Anchetatorii au descoperit și au ridicat 374.188 de lei, 32.715 euro și 9.970 de dolari americani, alături de documente contabile și ștampile ale unor societăți comerciale.

Au mai fost ridicate telefoane mobile, laptopuri, o tabletă, stick-uri de memorie, hard disk-uri și token-uri pentru semnături electronice, dispozitive care ar putea conține informații relevante pentru anchetă. În plus, polițiștii au găsit două ceasuri de lux și 30 de carduri bancare.

Cea mai spectaculoasă măsură vizează însă cele cinci autoturisme de lux, cu o valoare totală de peste jumătate de milion de euro, care au fost indisponibilizate în cadrul dosarului.

La operațiune au participat structuri de combatere a criminalității organizate și de investigare a criminalității economice, polițiști din mai multe județe și jandarmi din cadrul unor unități din țară.

Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualului prejudiciu.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege. Andrei TURCU