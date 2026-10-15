* Ministerul Sănătății a publicat distribuția locurilor pentru Rezidențiatul 2026, iar documentele sunt disponibile și prin Direcția de Sănătate Publică Iași * din cele 5.217 locuri scoase la concurs la nivel național, 705 sunt repartizate centrului universitar Iași * cele mai multe sunt pentru medicină, în timp ce stomatologia și farmacia cumulează 92 de locuri

Concursul național de rezidențiat din 15 noiembrie 2026 aduce centrului universitar Iași 613 locuri în domeniul medicină, 63 în medicină dentară și 29 în farmacie. Alocarea reprezintă aproximativ 13,5% din totalul locurilor disponibile la nivelul țării, pentru cele trei domenii.

Cea mai mare ofertă este la medicina de familie, cu 76 de locuri. Urmează anestezia și terapia intensivă, cu 30 de locuri, medicina internă, cu 25, cardiologia, cu 22, și chirurgia generală, cu 20 de locuri.

Alte specialități cu alocări importante sunt oncologia medicală, psihiatria și ortopedia-traumatologia, fiecare cu 19 locuri, otorinolaringologia și gastroenterologia, cu câte 15 locuri, precum și bolile infecțioase, cu 15 locuri. Pediatria primește 14 locuri, iar obstetrica-ginecologia, 13.

Pentru absolvenții care doresc să se specializeze în Iași, cifrele sunt importante deoarece numărul locurilor diferă considerabil între specialități. De exemplu, chirurgia cardiovasculară are patru locuri, în timp ce nefrologia pediatrică și cardiologia pediatrică beneficiază fiecare de câte patru.

Potrivit centralizării oficiale, Iașul se află între centrele universitare cu cele mai mari alocări la medicină, după București – Carol Davila, cu 1.204 locuri.

Medicina dentară și farmacia au 92 de locuri la Iași

La medicină dentară, centrul universitar Iași dispune de 63 de locuri. Cele mai mari alocări sunt pentru endodonție, ortodonție și ortopedie dento-facială, parodontologie și protetică dentară, fiecare cu câte nouă locuri. Chirurgia stomatologică și maxilo-facială, pedodonția și stomatologia generală au câte șapte locuri, iar chirurgia dento-alveolară beneficiază de șase.

În domeniul farmacie sunt disponibile 29 de locuri: opt pentru analize medico-farmaceutice de laborator, opt pentru industrie farmaceutică și cosmetică, șapte pentru farmacie clinică și șase pentru farmacie generală.

Spitalul din Hârlău caută medici prin rezidențiat

Separat de locurile de pregătire, Ministerul Sănătății a publicat și lista posturilor scoase la concurs. În județul Iași, Spitalul Orășenesc Hârlău oferă patru posturi, câte unul pentru dermatovenerologie, psihiatrie, radiologie-imagistică medicală și reumatologie.

Pe listă apar și două posturi pentru epidemiologie la Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, precum și câte unul pentru psihiatrie pediatrică la Institutul de Psihiatrie „Socola” și sănătate publică și management la Centrul Regional de Sănătate Publică.

Candidații se pot înscrie până pe 20 octombrie 2026, inclusiv, prin direcțiile de sănătate publică. Taxa de participare este de 500 de lei.

Examenul este programat duminică, 15 noiembrie, și se va desfășura simultan în cele șase centre universitare organizatoare, inclusiv Iași. Candidații vor susține un test-grilă cu 200 de întrebări, pe durata a patru ore. Pentru alegerea unui loc sau post este obligatorie obținerea unui punctaj de minimum 60% din punctajul maxim realizat la nivel național în domeniul respectiv.

Clara DIMA