* cea de-a X-a ediție a Concursului de teoria muzicii „Emil Alexandrescu” a reunit elevi din România și Republica Moldova * competiția a avut 96 de elevi înscriși, din nouă instituții de învățământ artistic * Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași a obținut 20 de premii I, dintre care șapte cu distincția de excelență

Dincolo de strălucirea concertelor și de aplauzele publicului, performanța muzicală se construiește prin disciplină, rigoare și sute de ore de studiu. O demonstrează rezultatele celei de-a X-a ediții a Concursului de teoria muzicii „Emil Alexandrescu”, competiție care a adus împreună elevi din clasele a II-a până la a XII-a, de la instituții de învățământ artistic din România și Republica Moldova.

Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași s-a remarcat prin rezultatele celor 27 de elevi înscriși, care au obținut 20 de premii I, patru premii II, un premiu III și o mențiune. Șapte dintre premiile I au fost însoțite de distincția de excelență.

Șapte elevi ieșeni au obținut distincția de excelență

Performanțele elevilor ieșeni au început încă de la clasa a II-a, unde Amalia-Ioana Prodanciuc a obținut premiul I cu excelență, iar Răzvan Cezar Grigoraș, Darius Cristian Streba și Amalia Ioana Țurcanu au fost recompensați cu premiul I.

Rezultate deosebite au fost înregistrate la clasa a III-a, unde toți cei șapte reprezentanți ai colegiului ieșean au obținut premiul I. Tudor Alexandru Apostu și Diana Năstasă au primit și distincția de excelență, alături de ei fiind premiați Evelina Maria Manta, Darius Ștefan Nicolescu, Andrei Stefan Romila, Teodor Tiba și Andi Vasilică.

Eva Nikki Cobuz a obținut premiul I la clasa a IV-a. La clasa a V-a, Tudor-Gabriel Prodanciuc a fost recompensat cu premiul I cu excelență, Sara Maria Cheptea și Dragoș-Teodor Culeașcă au obținut premiul I, iar Robert Cotoman, premiul II.

La clasa a VI-a, Tudor Pojoga a primit premiul I cu excelență, iar Georgia Sorana Coteanu, premiul I. Robert Andrei Cheptea a obținut premiul I cu excelență la clasa a VII-a, iar Ioana Antonia Streba, mențiune.

La clasa a VIII-a, Maia Valentina Romila a completat seria distincțiilor de excelență, Maria Sofia Orzan-Dragoș a obținut premiul I, Daria Gurici, Daria Maria Nechifor și Maria Raisa Panaite au primit premiul II, iar Bianca Antohi, premiul III.

68 de premii I și 27 de distincții de excelență

Bilanțul ediției aniversare a evidențiat nivelul ridicat de pregătire al participanților. Din cele 95 de prezențe consemnate în concurs, 68 au fost recompensate cu premiul I, dintre care 27 cu distincția de excelență.

Competiția a reunit elevi de la instituții de învățământ artistic din Iași, Bacău, Botoșani, Piatra Neamț, Slobozia, Ploiești, Brașov și Chișinău.

Cea mai numeroasă categorie a fost cea a elevilor de clasa a III-a, cu 26 de participanți, dintre care 22 au obținut premiul I. Prezența copiilor din ciclul primar a evidențiat importanța pregătirii muzicale de la vârste fragede, într-un domeniu care solicită memorie, atenție, capacitate de analiză și gândire abstractă.

Ajuns la ediția cu numărul zece, Concursul „Emil Alexandrescu” a pus în valoare o componentă a educației artistice care rareori beneficiază de vizibilitatea marilor competiții de interpretare.

Maura ANGHEL