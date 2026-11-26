* în Săptămâna Altfel, elevii clasei a II-a de la Colegiul „Garabet Ibrăileanu” din Iași, coordonați de prof. înv. primar Oana Petrovici, au descoperit bucuria de a vorbi în public, de a inventa povești și de a da viață unor personaje năstrușnice * microfonul a devenit un instrument al curajului, iar imaginația, cel mai important material didactic *

Există zile de școală în care copiii învață lucruri care nu încap în manuale și nu pot fi măsurate prin calificative. Zile în care un copil descoperă că vocea lui merită ascultată, că ideile sale au valoare și că, dincolo de granițele realității, există o lume pe care o poate construi singur. O asemenea experiență au trăit, în Săptămâna Altfel, elevii clasei a II-a de la Colegiul „Garabet Ibrăileanu” din Iași, coordonați de prof. înv. primar Oana Petrovici.

Pentru câteva ore, universul copilăriei a avut alte reguli. Uriașii se puteau teme de furnici, albinele puteau strănuta în preajma florilor, pisicile se puteau ascunde de șoricei, iar norii puteau fugi de soare. Nimic nu era prea năstrușnic, prea îndrăzneț sau prea greu de imaginat. Dimpotrivă, cu cât o idee era mai neobișnuită, cu atât oferea mai multe posibilități de explorare.

Microfonul, o lecție despre curaj

Pentru un copil de opt ani, a ține un microfon în mână și a vorbi în fața colegilor poate fi o adevărată provocare. Emoțiile, teama de a greși, dorința de a găsi cuvintele potrivite sunt experiențe pe care le trăiesc, de altfel, și mulți adulți.

Micii școlari au exersat vorbirea în public, exprimarea coerentă a ideilor, folosirea intonației și ascultarea interlocutorului. Au descoperit că nu este suficient să ai ceva de spus, ci este important și felul în care transmiți un mesaj.

Dincolo de tehnicile de comunicare, exercițiul a avut o miză mult mai profundă: cultivarea încrederii în propriile capacități. Un copil care învață să vorbească în fața celorlalți învață, treptat, să își susțină opiniile, să își exprime emoțiile și să nu se teamă de propria voce.

Uriași fricoși și alte personaje cu probleme neașteptate

O altă provocare a fost construirea unor mici scenete comice. Organizați în echipe, copiii au devenit, pe rând, autori, actori și creatori de personaje. Au imaginat situații paradoxale, au construit dialoguri, au căutat soluții și au dat viață unor întâmplări desprinse dintr-o lume în care imposibilul devenea posibil.

Exercițiul teatral a însemnat mai mult decât o sursă de amuzament. Pentru a construi împreună o poveste, copiii au avut nevoie să negocieze, să accepte ideile colegilor, să își aștepte rândul, să improvizeze și să descopere că succesul unei echipe depinde de contribuția fiecăruia.

Umorul a devenit un instrument de învățare, iar personajele fantastice au oferit libertatea de a explora emoții, slăbiciuni și temeri fără presiunea unui răspuns corect.

Educația care nu pune hotare imaginației

Activitățile desfășurate în Săptămâna Altfel au evidențiat importanța unui mediu educațional în care curiozitatea este încurajată, originalitatea este apreciată, iar greșeala face parte firesc din procesul de învățare.

Prin deschiderea către asemenea experiențe, prof. înv. primar Oana Petrovici le-a oferit elevilor săi posibilitatea de a se descoperi dincolo de rezultatele școlare, de a-și exersa spontaneitatea și de a-și dezvolta inteligența emoțională și socială.

Într-o lume în care copiii primesc tot mai multe imagini, povești și răspunsuri gata construite, capacitatea de a inventa rămâne o resursă extraordinară. Imaginația nu este doar refugiul frumos al copilăriei, ci începutul creativității, al gândirii independente și al curajului de a schimba lucrurile.

Poate că, peste ani, micuții de la „Ibrăileanu” nu își vor mai aminti toate replicile scenetelor inventate în acea zi. Dar vor păstra ceva mult mai prețios: bucuria de a fi ascultați, libertatea de a crea și sentimentul că lumea este suficient de mare pentru a face loc și visurilor lor.

Iar acestea sunt lecții care nu se șterg odată cu tabla. Maura ANGHEL